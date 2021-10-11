В Могилёве 11-летний ребёнок самовольно взял $ 100 и отнёс в Беларусбанк. Там он обменял купюру на белорусские рубли и потратил эти деньги. О том, есть ли нарушение у работника банка, что обменял ребёнку данную валюту, и куда можно обратиться с данной жалобой, написал Onlíner.

Что говорит банк

«Банковское законодательство, в частности, Инструкция о порядке проведения валютно-обменных операций, утверждённая постановлением Правления Нацбанка 28.05.2021 № 141, не устанавливает возрастных ограничений для физических лиц на осуществление валютно-обменных операций.

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Кроме того, согласно пункту 31 Инструкции валютно-обменные операции проводятся без представления физическим лицом документа, удостоверяющего личность, если иное не предусмотрено законодательными актами о мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путём, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения", — сообщили нам в Беларусбанке и сослались также на пункт 2 статьи 27 Гражданского кодекса, согласно которому дети до 14 лет вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки.

Юрист: банк имеет право сам решать, менять ли валюту малолетнему

Иван Райкевич, юрист, не видит нарушения со стороны Беларусбанка. Он говорит, что малолетние вправе совершать мелкие бытовые сделки и закон не расписывает понятия «мелкая бытовая сделка». А значит, работник Беларусбанка имел право обменять $ 100 ребёнку 11 лет.

— Мне известно, что Ассоциация белорусских банков в 2012 году поднимала вопрос понятия мелкой бытовой сделки для несовершеннолетних перед Национальным центром законодательства и правовых исследований, однако решения вопроса на сегодняшний день нет. При этом, принимая во внимание письмо Верховного суда Республики Беларусь от 21 сентября 2012 г. № 08−11/455, банки вправе самостоятельно регламентировать совершение подобных сделок и предусматривать возможность ограничения совершения определённых операций малолетними детьми либо определять возрастной порог совершения таких операций