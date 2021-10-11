Жительница Стародорожского района вырастила свёклу весом около 3 кг. Фотофакт

Зоя Протащик из агрогородка Старые Дороги вырастила большую свёклу. Корнеплоды оказались весом 2,7 кг и 2,3 кг, пишут «Навіны Старадарожчыны».

«Свёклу сею постоянно. Это очень полезный овощ, из которого можно делать огромное количество вкуснейших блюд, — рассказывает Зоя Макаровна. — На моём огороде она всегда хорошо плодоносит. И в этом году самые маленькие корнеплоды весили не менее полутора килограмма. А эта парочка „затянула“ и того больше. Глядя на пышную ботву, соседи говорили: „Ох, Макаровна, большущая свёкла у тебя уродится“. Так и случилось».