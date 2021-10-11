Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали наших читателей в начале осени

На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за сентябрь. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали наших читателей больше всего, а какие были резонансными.

По итогам сентября на сайте kurjer.info зарегистрировано 1 828 000 визитов (сессий).

У трёх остальных местных сайтов и двух солигорских вместе взятых — 613 970 визитов (в 2,9 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).

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Происшествия

В Слуцке из окна выпала 6-летняя девочка, её брат прыгнул следом за ней. Слуцкий РОВД проводит проверку по факту несчастного случая.

Особый резонанс получила новость о том, что в деревне Лядно убили 22-летнего парня. Изначально подозреваемый пустился в бега. Позже его тело нашли в лесу под Слуцком. Все публикации на эту тему здесь.

В Солигорске погибла годовалая девочка. Мать оставила её одну с трехлётним братом.

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