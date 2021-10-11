Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали наших читателей в начале осени

На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за сентябрь. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали наших читателей больше всего, а какие были резонансными.
По итогам сентября на сайте kurjer.info зарегистрировано 1 828 000 визитов (сессий).
У трёх остальных местных сайтов и двух солигорских вместе взятых — 613 970 визитов (в 2,9 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).
Новости и сюжеты
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