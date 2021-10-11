Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали наших читателей в начале осени

Отдел новостей
-
0

На сервисе для анализа сайтов SimilarWeb стала доступна статистика за сентябрь. «Кур'ер» посмотрел медиаитоги: какие темы волновали наших читателей больше всего, а какие были резонансными.

Голые цифры. Новости и сюжеты, которые волновали наших читателей в начале осени, Слуцк
Из четырёх слуцких сайтов, публикующих новости и коммерческую информацию, у KURJER.INFO количество посещений в 2,9 раза больше, чем у трёх остальных вместе взятых. Как и в прошлых месяцах, SimilarWeb перестал учитывать данные одного из местных сайтов, так как его статистика слишком мала для измерения, однако мы в своих подсчётах учитывали его средние показатели. Данные: SimilarWeb (статистика общедоступна, её может проверить любой пользователь). Скриншот с сайта SimilarWeb
По итогам сентября на сайте kurjer.info зарегистрировано 1 828 000 визитов (сессий).
У трёх остальных местных сайтов и двух солигорских вместе взятых — 613 970 визитов (в 2,9 раза меньше, чем на kurjer.info). В предыдущие месяцы статистика была аналогичной (данные: SimilarWeb).

Новости и сюжеты

ТОП-10 локальных новостей и сюжетов:

Реклама
  1. «Сахара нет никакого, когда появится, неизвестно». Почему в магазинах исчезает слуцкий сахар
  2. Вы видели такое? Девушка в слуцком «секонде» нашла изящные балетки, но на меху и с глазами
  3. Случчанин рассказал, как его родители жили до 1939 года на территории Беларуси, отданной Польше
  4. Первая осенняя ярмарка: что с ценами и урожаем после слишком жаркого лета. Репортаж Александра Бранкевича
  5. Ученики 11 «А» класса на линейке в средней школе № 12 Слуцка исполнили танец. Видео
  6. Где дешевле? Сравнили цены на осенней ярмарке возле библиотеки и на рынке в Слуцке
  7. «Слуцкгаз» сообщает: изменяется цена за газ для потребителей с индивидуальным отопительным газовым оборудованием
  8. «Комиссары забрали хороший дом». Жители Слуцка рассказали о жизни предков в Западной Беларуси и после её присоединения
  9. Прошло почти 20 лет после ухода военных. Во что превратились городки танкистов в Слуцке (фото)
  10. «Только пиво и презервативы!» — возмутилась жительница Слуцка. Проверили, можно ли на вокзале нормально поесть и найти банкомат.

Нелокальные сюжеты

Происшествия

В Слуцке из окна выпала 6-летняя девочка, её брат прыгнул следом за ней. Слуцкий РОВД проводит проверку по факту несчастного случая.

Особый резонанс получила новость о том, что в деревне Лядно убили 22-летнего парня. Изначально подозреваемый пустился в бега. Позже его тело нашли в лесу под Слуцком. Все публикации на эту тему здесь.

В Солигорске погибла годовалая девочка. Мать оставила её одну с трехлётним братом.

Самые популярные «Народные новости»