Что постеснялись сказать школьники, когда учителя начали вести уроки в масках

Дорогие учителя, прошу вас учесть кое-что важное для нас, учеников. Вы с понедельника все обязательно в масках и говорите на уроках как обычно. Но, может быть, не учли одну штуку: ученики на задних партах вас слышат хуже. Потому что звук вашего голоса не так доносится до задних парт, он становится не такой различимый и как бы бубнящий. Даже если маска совсем тонкая.

Дорогие учителя и завучи в моей школе и в других, пожалуйста, завтра учтите это. Может, некоторые ученики стесняются вам это сказать. И я тоже стесняюсь, потому решил вам написать.

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Жалко, что вам будет тяжелее говорить громче и отчётливее, но я не знаю, как сделать, чтобы вас было слышно с задних парт.