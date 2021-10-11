«Зевак такое событие собрало немало». О быстрой реакции властей на публикацию в газете «Кур'ер»

Во вторник, 5 октября, «Кур'ер» опубликовал сообщение, присланное читательницей газеты в рубрику «Народные новости». Она рассказала, что перила моста через реку Солянку на улице Калинина в Старых Дорогах обрушились ещё весной. Вместо них поставили бетонные блоки с большими промежутками.

Через три дня после публикации, в пятницу, 8 октября, ситуация была исправлена.

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«Местные власти, видимо, увидели публикацию с мостом. Уже в пятницу там варили перила и даже сделали уборку на этом участке, — рассказала читательница „Кур'ера“. — Зевак тоже такое событие собрало немало». РАНЕЕ. «Перила обрушились ещё весной». Фотофакт про мост в Старых Дорогах