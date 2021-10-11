С 9 октября в Слуцке, как и по Беларуси, действует усиленный масочный режим — ношение индивидуальных средств защиты и соблюдение дистанции в общественных местах теперь обязательно для всех. «Кур'ер» посмотрел, как жители города соблюдают новые требования.
Утром в понедельник, 11 октября, в городском автобусе № 8 кондуктор громко говорила на весь салон, чтобы пассажиры носили маски. Она добавила, что санслужба проверяет и штрафует тех, кто не соблюдает режим.
Корреспондент «Кур'ера» прошлась по центру города перед обедом. В транспорте почти все взрослые пассажиры были в масках, а вот многие школьники ехали без них.В ТЕМУ. На выходных в Слуцке специалисты санслужбы работали в городских автобусах и не только.
На дверях магазина висят агитационные плакаты, которые призывают вакцинироваться и надевать маску при входе в торговый объект.
В связи с ростом заболеваемости сотрудники Слуцкого РОВД будут усиленно проверять самоизолированных — людей с подтверждённым коронавирусом, у которых болезнь протекает в лёгкой форме, контактов 1-го уровня, лиц, пересекших границу.