В Беларуси хотят ввести налог на покупки в зарубежных интернет-магазинах

В Беларуси к середине 2022 года планируют ввести НДС на покупки в зарубежных интернет-магазинах. Об этом сообщил Юрий Селиверстов, министр финансов, пишет «Интерфакс-Запад».



«Введение этого налога на добавленную стоимость (планируется, что мы к этому подойдём в середине следующего года) уравняет условия и подтолкнёт к тому, чтобы те магазины зарегистрировались как субъекты хозяйствования и платили налоги со своих доходов здесь, в наш бюджет», — сказал Селиверстов в интервью телеканалу ОНТ в воскресенье.

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Министр добавил, что, покупая товары в зарубежных интернет-магазинах, граждане перечисляют деньги владельцу данного магазина, который зарегистрирован как субъект хозяйствования в другой стране. «И налоги платят в бюджет той страны. Товары, которые продаются в обычных магазинах, и там есть НДС, находятся не в одинаковой ситуации с теми, кто торгует таким образом», — отметил он.