В воскресенье, 10 октября, в эфире телеканала ОНТ выступил Юрий Селиверстов, министр финансов. Он заявил, что налог на квартиру будет меньше налога на землю и налога на недвижимость, пишет Sputnik.by.

По словам министра, к примеру, если житель частного дома платит налог на землю и налог на недвижимость, то ему обязательно надо ещё и застраховать своё строение. А если же он переезжает в многоквартирный дом, то налог на землю там будет минимальный. Так происходит потому, что примерно на таком же участке стоит многоэтажный дом, и он растет вверх, а не в ширину. И там не надо платить налог на недвижимость. Это считается льготой.

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«Мы говорим, что надо создавать условия, чтобы люди жили в сельской местности, чтобы не стремились в „коробки“. Тем не менее, в „коробке“ жить дешевле… Можно, конечно, пойти другим путём — пусть налог на недвижимость не платят и в индивидуальных домах. Но как тогда быть с бюджетом? В мире основные доходы государство получает с имущества, которым владеют люди. Дороже имущество — больше платишь», — сказал Юрий Селиверстов.

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