«Моя мама 18+». Конкурс от «Кур'ера» и косметолога Анны Карпович

Ко Дню матери «Кур'ер» запускает конкурс «Моя мама 18+». Пришлите снимок вашей мамы в молодости — и выиграйте приз от косметолога Анны Карпович. Подарок — сертификат на перманентный макияж одной зоны на выбор.
Фотографии присылайте в альбом vk.com/kurjer или на vika@kurjer.info. Снимок сопроводите описанием:
- имя, фамилия мамы,
- её возраст на снимке,
- место, где сделано фото,
- контакты для связи.
Фото принимаются до 9.00 четверга, 14 октября. Партнёр конкурса — косметолог Анна Карпович — выберет одну победительницу и вручит ей подарок.
Этот конкурс «Кур'ер» проводит уже второй раз. Первый раз он состоялся в октябре 2017 года. Тогда на конкурс было прислано более 30 фотографий. Их вы можете посмотреть здесь.