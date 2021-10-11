«Уменьшенная упаковка того же молока выходит дороже». Про цены на «молочку» и производителей

То, что раньше обсуждалось теоретически, сейчас легко обнаружить на прилавках: если производителю запрещают повышать цену на товар, этот продукт пропадает из продажи или принимает обличье нового товара (более дорогого). А чтобы считаться новым товаром, достаточно чуть-чуть изменить рецепт или упаковку.

«Уменьшенная упаковка того же молока выходит дороже»

Хотя к молоку по 0,9 литра и шоколадкам по 85 граммов мы уже привыкли и смирились с этим, жизнь продолжает преподносить удивительные сюрпризы. В последнее время на полках магазинов можно заметить непривычные пока продукты.

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— Заметила, что в магазинах все сложнее найти упаковку сметаны или творога «ровной» жирности. То 22%, то 14%, то и вовсе 9,5%. При этом цена на менее жирный продукт часто выше, чем на более жирный, а упаковки практически не отличаются. Мало того, сметана в 14% оказалась более жидкой, чем 10-процентная! Вот тебе и регулирование цен и забота о потребителе, — жалуется читательница Onlíner. Например, вместо сметаны 15% жирности появились 14%, вместо творога в 1% — жирность в 1,5%, а вместо молока 900 мл — 890 мл. При этом появилась новинка — сыр жирностью 45%. Молоко «Очень» от «Молочного мира» жирностью 3,2% стоило 1,78 рубля за литр, а потом жирность понизилась до 3%, а цена повысилась до 1,88 рубля за литр.

— Мне кажется, это маркетинговый ход, когда вместо молока 1,5-процентной жирности продают 1,6%, а вместо 2,5% — 2,6%. Скоро мы все жиром заплывём, — смеётся покупатель «Минской марки». На молоко «Простоквашино» также обратила внимание покупательница одного из магазинов. Ранее оно продавалось в бутылках по 900 мл (2,54 рубля за литр), а теперь его можно найти по 890 мл (и уже по 2,80 рубля за литр). Жирность одинаковая — 2,5%.

— Купила бутылку молока и сразу даже не заметила разницы. Утром, когда пила кофе, обратила внимание, что теперь молоко продаётся даже не 0,9 литра, а по 0,89! Потом ради интереса сравнила цену: уменьшенная упаковка выходит дороже, — говорит Наталья. Сметана «Молочные горки», в отличие от прочих, радикально изменила цвет упаковки, став ярко-оранжевой. Поэтому покупатель явно заметит новый продукт, пусть и подорожавший. Раньше сметана имела жирность 25%, а теперь появилась жирность 22%, но дороже (6,58 и 6,83 рубля соответственно). Также у производителя появилась сметана 14-процентной жирности вдобавок к уже привычным 15% и творог жирностью 4%.

«Старая» и «новая» жирность на одном и том же продукте иногда встречается на полках прямо рядом друг с другом. Например, практически весь творог «Хуторок» от «Савушкин продукт» прибавил 0,5% жирности и подорожал. Теперь рядом продаются упаковка жирностью 1% (6,4 рубля за килограмм) и такая же, но 1,5% (7,07 рубля за килограмм). Покупатели задаются вопросом: это очередной способ побольше заработать или обойти регулирование цен? Попробуем разобраться.

Что с ценами?

Напомним, цены в Беларуси регулируют для того, чтобы сдержать подорожание продуктов ежедневного спроса. Список таких товаров меняется, но молочная продукция в нём есть всегда. Цены на неё сдерживают двумя способами. Во-первых, ограничением торговой надбавки магазинов — не более 15% (сыры — 30%) к стоимости. Во-вторых, с марта этого года цена на молочку может расти не быстрее чем на 0,2% в месяц.

Получить оперативные комментарии от молокозаводов о причинах такого разнообразия жирности и объёмов Onlíner не удалось.

Общество защиты прав потребителей: «Права не нарушены»

Мария Пузырева, юрисконсульт Регионального общества защиты прав потребителей, говорит, что Законом о защите прав потребителей не предусмотрена защита прав покупателя, связанных со стоимостью товара. Вопрос ценообразования — это к Министерству антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ). А пока права потребителей не нарушены.

— На сегодняшний день в Беларуси предусмотрено свободное ценообразование. Согласно ст. 6 Закона «О ценообразовании», на товары (работы, услуги), за некоторыми исключениями, применяются свободные цены (тарифы). Данная норма предусматривает возможность свободного установления цен на все товары, кроме социально значимых, цены на которые регулируются государством, — объясняет юрист. — На молоко коровье пастеризованное и кефир из коровьего молока, сметану, творог из коровьего молока любой жирности в любой упаковке без вкусоароматических добавок, за исключением топленого молока, сметаны или сметанки с добавлением растительных жиров, творожных паст, сырков, творожков, творожных десертов, творога зерненого с добавлением сливок, установлена максимальная надбавка импортера, оптовые надбавки, торговые надбавки (с учётом оптовой надбавки) в размере 15%.

Производитель устанавливает цену, какую хочет, не нарушая максимальную надбавку, предусмотренную МАРТ. Вопросами ценообразования занимается именно МАРТ, поэтому в данной ситуации считаем, что права потребителей не нарушены.

Что говорит МАРТ?

Мы обратились в МАРТ с двумя конкретными вопросами: жаловались ли покупатели в министерство на уменьшенную жирность и одновременно на повышенные цены, а также не является ли это нарушением прав потребителей.

«Так, нормами постановления № 100 введено ежемесячное ограничение изменения уровня цен не более 0,2% или в размерах, согласованных Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете министров Республики Беларусь. В свою очередь, постановления № 59 и 60 регулируют порядок формирования цен на социально значимые товары по всей цепочке товародвижения от производителя (импортера) до потребителя», — поясняет пресс-служба МАРТ.

Эти постановления действуют на всех уровнях. Для производителей — это норматив рентабельности для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены; для импортёров — максимальные надбавки импортера; для торговли — максимальные оптовые надбавки, торговые надбавки (с учётом оптовой надбавки).

«В случае изменения производителями отдельных потребительских свойств товара (внешний вид, пищевая ценность, степень переработки (готовности), вид расфасовки и упаковки и другие) все субъекты хозяйствования цепочки товародвижения обязаны соблюдать установленные законодательством ограничения нормы рентабельности и торговых надбавок. Одновременно следует отметить, что в соответствии с пунктом 21 «Правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания» продавец обеспечивает наличие ценников на товары с указанием их наименования, сорта (при его наличии), количества, цены за единицу количества товаров или единицу товаров, страны происхождения товаров, если иное не установлено Правилами. По усмотрению продавца в ценнике может указываться иная информация. При выявлении несоблюдения установленных законодательством ограничений МАРТ принимаются оперативные меры реагирования", — прокомментировали в ведомстве.

Юрист: «Покупатель может обратиться в МАРТ для проведения проверки»

Формирование конечной цены на товар — это долгая и сложная цепочка, на каждом этапе которой есть свои ограничения.

— Законодательно установлены пределы повышения цен на группу товаров, например молоко, сметану вне зависимости от жирности. То есть производители и продавцы при установлении цен на всю сметану, молоко должны устанавливать надбавки с учётом принятых ограничений, — поясняет Александра Третьяк, юрист судебной практики компании «Лигалтакс». — Так, допускается ежемесячное изменение уровня цен, но не более 0,2% или в размерах, согласованных Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совмине. Также урегулирован порядок формирования цен на социально значимые товары по всей цепочке товародвижения от производителя (импортера) до потребителя.

Так что если в магазине сметана 25-процентной жирности стоит дороже 20-процентной того же производителя, то либо производство последней выходит дороже, либо на каком-то этапе этот норматив превысили. Разобраться в этом может МАРТ.

— В настоящее время для производителей ограничен норматив рентабельности (показывает отношение прибыли к затратам в процентах), который используется для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены. Для импортеров установлен свой предел надбавок, для продавцов — свой. То есть очевидно, что итоговая цена товара, по которой мы его покупаем, зависит от цены, которую изначально сформировал производитель. Но обычному потребителю эту цепочку формирования цены сложно проследить. При этом, если потребитель считает, что продавец завысил цену на социально значимые товары, он может обратиться в МАРТ для проведения соответствующей проверки, — подытожила юрист.