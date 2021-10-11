На выходных случчане сообщали «Кур'еру», что сотрудники Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии проверяют общественный транспорт и якобы высаживают пассажиров без масок. Узнали, что происходит, у Павла Кучко, главного санитарного врача Слуцкого района.

Павел Валерьевич сообщил, что специалисты Слуцкого ЦГиЭ сейчас проверяют не только общественный транспорт (автобусы, маршрутки), но и объекты торговли и общественного питания, кинотеатры, аптеки и так далее на предмет соблюдения масочного режима. Если человек находится в общественном месте без маски, то сотрудник ЦГиЭ проводит с ним пока что разъяснительную работу. Ответственность лежит на субъектах (транспортных предприятиях, торговых точках и т. д. ), и меры сейчас применяются только к субъектам.

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Будут ли штрафовать обычных людей

По словам Павла Кучко, в дальнейшем будут применяться меры административного воздействия и к гражданам.

То есть сотрудник ЦГиЭ уже может привлечь человека к административной ответственности по статье 17.5 КоАП (нарушение санитарно-эпидемиологических требований). Эта статья предусматривает штраф до 30 базовых величин (870 рублей) для физлиц. Однако пока вырабатывается механизм, как именно это будет происходить.



«Но цели оштрафовать у нас нет, как и каких-то планов по штрафам, — подчеркнул Павел Кучко. — На первом месте — профилактическая работа. И в отношении субъектов тоже».

Выгоняли ли на выходных людей из автобусов

По словам главного санитарного врача, специалисты Центра гигиены и эпидемиологии при мониторинге общественного транспорта просто говорили людям, что те не должны находиться там без маски. И подавляющее большинство пассажиров после этого надевали их.

РАНЕЕ. В Беларуси с 9 октября нужно будет обязательно носить маску в общественных местах