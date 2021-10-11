Деревня будет жить… День борьбы с ожирением отметила велопрогулкой по Слуцкому району: что примечательного я увидела в Прощицах

Увидела в календаре событий недели примечательные даты. Оказывается, 11 октября — День борьбы с ожирением и День езды по бездорожью. Посчитала, что это прекрасные поводы отправиться в велопоездку в Прощицы. Да и читателям «Кур'ера», думаю, будет интересно узнать, что примечательного есть в этой деревне.

От кольца возле лицея через Заполье до Прощиц 9,3 км. Деревня раскинулась на берегу Случи между полями и лесом. Её выгодно выделяет близость к водоёмам на месте песчаных карьеров. Дорога до выезда из агрогородка Заполье отличная. А дальше — грунтовая, она напоминает стиральную доску. На протяжении 3 км трясёт, велосипед наскакивает на камни. «Чем не вибромассажёр», — пошутила я сама с собой.

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Озёра на месте карьеров

На пути увидела малый и большой карьеры. Посмотрела на красоту осеннего водоёма, полюбовалась плавающими утками. Деревня разбросана на большой площади, есть семь улиц: Колхозная, Зелёная, Придорожная, Молодёжная, Садовая, Подлесная, Луговая. Самая большая — улица Колхозная, на ней расположились около ста домов.

Прохожих на улицах почти не было. Кое-кто на участке занимался осенними работами. Мужчина катался на велосипеде взад-вперёд по асфальту. Ещё один бежал из магазина с покупкой. По крайней мере, особого внимания на меня никто не обращал.

Про школу

Раньше в Прощицах работала средняя школа. История этого учреждения заслуживает внимания. Начальная церковно-приходская школа открылась в Прощицах ещё в 1885 году. Жаль, что в 2005-м учреждение прекратило своё существование.

Помню, как впервые приехала сюда на семинар в 1991 году. Тогда августовские педагогические семинары проводили по микрорегионам. Мы были в Сорогах, в Омговичах. В конце семинара нас приняли в Прощицах. Надежда Александровна Карпович, директор школы, зная, что гости голодные, накормила домашней едой: салом и огурцами.

Позднее я ещё бывала в этой школе. Всегда удивляла чистота и ухоженность, обилие цветов в классах и коридорах. Здесь работали местные педагоги: завуч Галина Петрович, филолог Елена Уласевич, физрук и трудовик Иосиф Булат и другие. Сейчас у здания бывшей школы неприглядный вид.

«Дизайнеры» деревни

Порадовало озеро на Луговой. Эту улицу обрамляет аллея, которая огораживает дома от полевых ветров. Прогуляться тут — одно удовольствие. Умиротворение и спокойствие вместо городского шума и суеты.

Обратила внимание на находки местных «дизайнеров». Например, гараж, украшенный автомобильными дисками, разрисованные ворота и заборы.

Про почту, ФАП и магазин

На улице Придорожной находится закрытое здание почты. Остался только информационный щит. А вот ФАП в отличном состоянии. Видно, что работники заботятся о своём учреждении. Есть в этой деревне и стационарный магазин. Если называть отличительную черту Прощиц, то это колодцы-журавли во дворах домов и даже на улице. Такое теперь можно увидеть нечасто.

Про дома

Дома и приусадебные участки в Прощицах ухоженные. Мы уже привыкли, что сейчас в сёлах много заброшенных домов, но здесь их практически нет. На улице Молодёжной современные строения. Несколько домов ремонтируются. Значит, деревня будет жить.

Прокатилась по всем улицам деревни, «намотала» 6 км. Уезжала с уверенностью, что потратила время с пользой.

Мой общий маршрут составил 25 км. Я получила новые впечатления и хорошую физическую нагрузку. Познакомилась с особенностями Прощиц, которые не видно из окна автомобиля.