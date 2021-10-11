Есть праздники приятные, такие как День вдыхания осеннего воздуха. Отметить его может каждый. А есть социально значимые, такие как День матери или Всемирный день борьбы за ликвидацию нищеты.

Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур'ера».

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11 октября — День вдыхания осеннего воздуха. Если погода на улице позволяет, то почему бы не отметить данное торжество: подышать в парке воздухом, пошуршать осенними листьями.

11 октября 1963 года Совет Министров БССР принял постановление «О мерах по улучшению архивного дела в БССР». Согласно ему, на базе городских и районных государственных архивов созданы филиалы госархивов во многих городах, в том числе и Слуцке (с 1996-го зональные государственные архивы).

12 октября — Всемирный день борьбы с артритом. Эта дата введена по инициативе ВОЗ и призвана привлечь общественное внимание к проблеме ревматологических заболеваний.

13 октября — День снижения риска бедствий. Тысячи людей погибают от циклонов, наводнений, землетрясений и торнадо. Основная задача государства — правильная подготовка к надвигающейся стихии, а также разбор последствий.

14 октября — День матери. Этот праздник посвящён женщинам, которые растят и воспитывают детей. История этого праздника уходит корнями в религиозный праздник Покров Пресвятой Богородицы. Во всех православных церквях в этот день проводится праздничное богослужение.

15 октября — День работников фармацевтической и микробиологической промышленности Беларуси. Установлен в 1998 году. Фармацевтическая промышленность РБ существует уже более 90 лет. Только за последние 6 лет объём производства лекарственных средств в республике увеличился в 4,6 раза, экспорт — в 1,4.

16 октября — Всемирный день хлеба. Он был учреждён в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. Выбор даты обусловлен тем, что 16 октября 1945 года была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась решением проблем в развитии сельского хозяйства и его производства.

17 октября — Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. История праздника связана с 17 октября 1987 года. В тот день более ста тысяч человек собрались на площади Трокадеро в Париже, где в 1948 году была подписана Всеобщая декларация прав человека, чтобы отдать дань памяти жертвам крайней нищеты, насилия и голода. Собравшиеся заявили, что нищета является нарушением прав человека, и подтвердили необходимость совместными усилиями добиваться соблюдения этих прав.