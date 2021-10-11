«А так были бы трупы…» ГАИ, медслужба и очевидцы рассказали про ДТП с пьяным водителем «скорой» в Слуцке

На выходных рядом с аптекой № 80 в Слуцке произошла авария. Водитель «скорой» на служебной ГАЗели въехал в другое авто. Как сказали в Госавтоинспекции, алкотест показал алкоголь в крови мужчины. «Кур'ер» поговорил с очевидцами ДТП и позвонил в ГАИ и на станцию скорой помощи, чтобы узнать, что случилось.

Что сказали в ГАИ

«Авария произошла рядом с центральной аптекой (Ленина, 132) около 15 часов в субботу, 9 октября. Микроавтобус Mersedes-Benz Sprinter остановился перед переходом, чтобы пропустить пешеходов. В этот момент в автомобиль сзади въехала ГАЗель скорой помощи, бригада которой ехала на вызов, — рассказали «Кур'еру» в Слуцкой ГАИ. — К счастью, никто не пострадал.

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После столкновения водитель «скорой» пытался убежать, однако его догнал водитель микроавтобуса.

Предварительно установлено, что водитель «скорой» утром пришёл на работу трезвым, прошёл медосмотр и выехал на линию. Спиртное он употреблял уже после — в течение рабочего дня. Алкотест показал в крови водителя 3,9 и 4,0 промилле алкоголя.

По факту ДТП проводится проверка".

«А так были бы трупы…»

По информации «Кур'ера», у сотрудника бригады скорой помощи были подозрения, что водитель нетрезвый. Однако он не смог удостовериться в этом.

Кроме этого, также «Кур'еру» стало известно, что по пешеходному переходу за несколько секунд до ДТП шла со своей коллегой случчанка Елена. Она успела заметить, что машина «скорой» «ведёт себя неадекватно», и оттянула сотрудницу с пути автомобиля. «А так были бы трупы…» — сказал в разговоре с корреспондентом газеты муж Елены.

Что сказали в «скорой помощи»

Юлия Вехова, заведующая подстанцией скорой помощи в Слуцке, рассказала «Кур'еру», что все водители «скорых» являются сотрудниками автоколонны, которая подчиняется УП «Миноблсантранс». То есть ответственность за них несёт автоколонна, а не подстанция скорой помощи.

Также Юлия Олеговна уточнила, что в день аварии перед выездом её сотрудники проверяли и водителя, и всю бригаду. Все были трезвыми и допущены до работы.

«Кур'ер» обратился за комментарием к Сергею Зеленку, главному инженеру автоколонны Слуцка. Тот несколько раз просил перезвонить позже, однако в течение рабочего дня он так и не прокомментировал ситуацию.