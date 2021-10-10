Записки очевидца: Слуцк под советскими порядками, польской оккупацией и как расстреляли 14 партизан

«Кур'ер» публикует отрывки из воспоминаний Василия Алексеевича Игнатьева (1887−1971), который в 1916—1923 годах жил и работал в Слуцке. Это настоящий экскурс в историю, который состоялся благодаря сайту «Наследие Слуцкого края», где можно прочитать все части воспоминаний о Случчине.

Когда немцы покинули Слуцк (ноябрь 1918 года — прим. ред.), то советская власть была немедленно восстановлена — на этот раз в более организованном порядке, чем перед их приходом.

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Во главе исполкома встал ленинградский рабочий Владимиров. Он оказался уже женатым на одной девушке из еврейской семьи, бывшей гимназистке шестого или седьмого класса, более подходящей ему в дочери, чем в жёны. Из других видных деятелей того времени были военком Казлас и заведующий уездным совнархозом.

Во главе народного образования стали заведующий отделом гражданский раввин Слуцка Саул Бронштейн и заведующий соцвосом (отдел социального воспитания — прим. ред.) Мышковский, бывший преподаватель «богословия» еврей­ским детям в коммер­ческом училище.

Советские порядки

Больше всего «новое» коснулось материаль­ной стороны — стали составлять ведомость на зарплату «по справедливости»: всем — и директору, и учителям, и техни­ческим — по одной мере, скажем, 800 руб­лей.

Жизнь в городе вошла в привычный порядок. Часто устраивались собрания, на которых выступал Владимиров. Свои речи он обычно начинал словами: «Когда пролетариат взял власть в свои мозолистые руки…».

В городе у одного из бежавших из него поляков был большой фруктовый сад, который был взят под общественное пользование. В саду была устроена небольшая сцена, на которой весной и летом выступал хор любителей пения под управлением Плышевского. В городе была дружина добровольцев-пожарни­ков под командованием Мышалова, которая время от времени устраивала марши по городу.

Бывшие трактиры Соломяка и Соловей­чика приспособились к новой обстановке и превратились в столовые обществен­ного питания.

В июле 1919 г. группа учеников бывшего коммерческого училища под моим надзором была направ­лена в имение Ивань, в семи верстах от города, на уборку ржи. Ребята связывали рожь в снопы за прошедшей машиной-жаткой. Здесь мы наблюдали за жизнью новых «хозяев» имения. По праздникам они приходили в бывший господский дом, устраивали игры, танцевали. Кормили ребят хорошо, как в шутку они говорили: «Вы съели у нас всех телят». Работали здесь недели две.

Пошли упорные слухи о том, что поляки начали наступление на белорусском фронте. Стали говорить о том, что в окрестностях уже побывали разведчики, и однажды утром я обнаружил, что все мои «работники» сбежали в город, а когда я держал путь туда же, то над моей головой летали уже польские военные аэропланы.

Польская оккупация

Поляки вошли в город после небольшого боя (10 августа 1919 г. — прим. ред.). Все советские учреждения ещё накануне эвакуировались, а в городе оставались только отдельные красноармейцы для прикрытия отступления.

Мы были очевидцами, как по Тройчанам стремительно промча­лись последние отсту­пающие, залегавшие где-то по огородам, раздались несколько выстрелов, и по улице промчались передовые польские части.

Поляки вошли в город, одетые с иголочки во всё американское и вооружённые на французский манер. Навезли горы разных американских консервов. Принесли с собой идею возрож­дения великой Польши «от можа до можа» (от моря до моря — прим. ред.) и свой польский гонор. По вечерам солдат приводили на городскую площадь, появлялись ксендзы, и творилась общественная молитва.

Пролилась первая кровь мести, и было вывешено объявление, что такие-то расстре­ляны, и предупреждение, что так будет с каждым, кто против польской власти.

Новые порядки

В городе был восстановлен магистрат под руководством военного коменданта. Приступила к работе дефензива (контр­разведка Польши — прим. ред.), и, таким образом, перестройка жизни в городе на новый лад была закончена.

В ход пошли польские «костюшки», но разрешены были и «царские» деньги. В магазинах и присут­ственных местах требовалось говорить по-польски, что, впрочем, не удавалось строго выдерживать, особенно в торговле.

В школах было введе­но обязательное изуче­ние польского языка. На преподавателей была возложена обязанность изучить польский язык, создан был для этого кружок, причём изучающие время от времени должны были подвергаться проверке.

Белорусский язык разрешён был к употреблению, пользовался, так сказать, презумпцией, благоприятным отно­шением к нему: боялись отпугнуть от себя белорусов. Русский язык признавался, очевидно, временно по нужде терпимым, а еврейский жаргон — запрещён к употреблению в общественных местах.

Коммерческое учили­ще было восстановлено, как и гимназии в своём прежнем педагогическом поло­жении со всеми его особенностями. Теперь оно было на само­окупаемости, т. е. су­ще­ствовало за счёт оплаты за обучение.

Всю зиму жизнь протекала более или менее спокойно, но весной разыгралась трагедия, в которой замешанным косвенно оказалось и коммерческое училище.

Расстрел 14 слуцких партизан

Дефензива раскрыла заговор против польской власти в одной из ближайших к Слуцку деревень. Участником в заговоре оказался ученик 5 класса коммерческого училища Василий Метельский, и когда об этом стало известно в Минске центральному управлению, то последовал приказ — немедленно закрыть училище. Дефензивой была раскрыта организация, которая готовила восстание среди населения при наступлении советских войск, которое ожидалось весной. Взяты были и заключены шесть человек взрослых, в том числе три брата, и Метельский несовершеннолетний. Расстрел их был назначен на одно воскресенье, о чём широко было оповещено население.

Был на редкость яркий весенний день. Воскресенье (25 апреля 1920 г. — прим. ред.). В городе собралось множество народа из деревень.

Их (заключённых) вывели из тюрьмы связанными по рукам. Мы жили тогда на главной улице города, против тюрьмы, и были очевидцами. Их повели на расстрел через весь город в сторону кладбища. Сзади следовала пролётка с врачом Селицким. На улице по обе стороны стеной стояло население. Раздался отдалённый залп у кладбища, и на колокольне собора раздался звон, призывающий к обедне. Метельский по малолетству не был расстрелян.

Ходил слух, что одному из осуждённых удалось убежать, но слух этот был опровергнут, когда прах расстрелянных был перенесён на одну из городских площадей.

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