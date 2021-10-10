Накануне Всемирного дня борьбы со смертной казнью, который отмечается 10 октября, вопрос о смертной казни обсудили на расширенном заседании Конституционной комиссии, которое прошло с участием Александра Лукашенко.



Дело в том, что при обсуждении статьи 24 Конституции Беларуси, которая предусматривает возможность применения смертной казни, члены Конституционной комиссии, работающие над поправками в Конституцию, не пришли к единому мнению.

Член комиссии Сергей Дубков заметил, что поправки в Конституцию «усиливают традиционные ценности белорусского общества», которые «базируются на христианских ценностях». Однако одна из фундаментальных христианских ценностей — право на жизнь — «стоит в стороне», поскольку в стране действует смертная казнь.

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В ответ на это Александр Лукашенко напомнил, что за смертную казнь белорусы проголосовали на референдуме в 1996 году, поэтому он «не стал идти вопреки мнению народа». По его мнению, большинство белорусов и сейчас выступает за сохранение смертной казни, однако этот вопрос можно отложить на будущее.

«Если уже на то пошло, рассмотреть его отдельно на референдуме. И людям об этом сказать», — заключил Лукашенко.

Позже вопрос со смертной казнью прокомментировал журналистам Пётр Миклашевич, председатель Конституционного суда и председатель Конституционной комиссии. Он отметил, что выносить вопрос о смертной казни на референдум по новой редакции Конституции (он планируется не позже февраля 2022 года — прим. ред.) нет необходимости.

«Необходимо проводить специальный референдум в последующем», — сказал Пётр Миклашевич.

По его словам, ставить вопрос сегодня об отмене смертной казни, изменении порядка её применения признано нецелесообразным. «Это вопрос очень чувствительный. И для проведения специального референдума требуется соответствующая работа, социологические исследования, разъяснительная работа и проверка готовности общества к принятию такого ответственного решения», — пояснил руководитель Конституционной комиссии.

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