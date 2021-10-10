«Смотрю и радуюсь, что учимся строить». Как идёт застройка нового микрорайона в Солигорске

Владимир Амельченя
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Если выехать из Солигорска в направлении Старобина, то справа, за небольшим леском, уже можно рассмотреть многоэтажки. Это идёт застройка нового микрорайона. Его отделяет от поля новая дорога в две полосы по 8 метров шириной. Это будущая улица имени Елены Стемпковской, уроженки Солигорского района, Героя Советского Союза.

«Смотрю и радуюсь, что учимся строить». Как идёт застройка нового микрорайона в Солигорске
Улица Елены Стемпковской, уроженки Солигорского района (д. Мазурщина, 1921 г. р.). Девушка была радисткой Юго-Западного фронта, погибла 26 июня 1942 года. Посмертно представлена к званию Героя Советского Союза. Фотографии: Владимир Амельченя
Прогулялся по территории, где по-настоящему работа кипит, поговорил с рабочими.

«Первый дом на этой улице будет заселяться в конце октября, а следующий — в ноябре», — рассказал работник домостроительного комбината.

«Смотрю и радуюсь, что учимся строить». Как идёт застройка нового микрорайона в Солигорске
Этот дом будет заселён в конце октября. Завозят грунт под клумбы
Хотя дом панельный, но выглядит очень прилично, вокруг него тротуары из плитки, «зелёные» зоны, клумбы. Для них, кстати, завозят хороший растительный грунт. Во дворе детская площадка с мягким покрытием.

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«Смотрю и радуюсь, что учимся строить». Как идёт застройка нового микрорайона в Солигорске
Ольга Маголина очищает тротуары от строительного мусора
«Смотрю и радуюсь, что учимся строить». Как идёт застройка нового микрорайона в Солигорске
По всему двору укладывается плитка
«Смотрю и радуюсь, что учимся строить». Как идёт застройка нового микрорайона в Солигорске
Кругом такие тротуары
«Смотрю и радуюсь, что учимся строить». Как идёт застройка нового микрорайона в Солигорске
У дома детская площадка с мягким покрытием
«Можно сказать, что сейчас мы учимся строить! Когда я служил в Германии, ещё там видел и удивлялся, как немцы строили панельные дома с удобствами, которых у нас в помине не было: с электроплитами, холодильником, стиральной машиной и квартирным телефоном. Демобилизовался, приехал домой в день, когда умер Леонид Ильич Брежнев. В деревне нет ни одного телефона, по улице после дождя ни пройти ни проехать. Как тогда строили? О каких удобствах можно было говорить? Вот смотрю и радуюсь, что учимся строить», — сказал водитель погрузчика Стройтреста № 3.
Рядом с жилыми домами почти построен детский сад. Пока здесь тихо, завозится мебель, оборудование
Николай Бань и Григорий Муравейко — машинисты уплотнительных машин. Когда необходимо, делают отлично десяток других дел

«Смотрю и радуюсь, что учимся строить». Как идёт застройка нового микрорайона в Солигорске «Смотрю и радуюсь, что учимся строить». Как идёт застройка нового микрорайона в Солигорске

Рядом с новыми домами практически построен детский сад. Он ждёт своих будущих воспитанников.

Рядом с жилыми домами почти построен детский сад. Пока здесь тихо, завозится мебель, оборудование