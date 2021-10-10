«Смотрю и радуюсь, что учимся строить». Как идёт застройка нового микрорайона в Солигорске

Если выехать из Солигорска в направлении Старобина, то справа, за небольшим леском, уже можно рассмотреть многоэтажки. Это идёт застройка нового микрорайона. Его отделяет от поля новая дорога в две полосы по 8 метров шириной. Это будущая улица имени Елены Стемпковской, уроженки Солигорского района, Героя Советского Союза.

Прогулялся по территории, где по-настоящему работа кипит, поговорил с рабочими.

«Первый дом на этой улице будет заселяться в конце октября, а следующий — в ноябре», — рассказал работник домостроительного комбината. Хотя дом панельный, но выглядит очень прилично, вокруг него тротуары из плитки, «зелёные» зоны, клумбы. Для них, кстати, завозят хороший растительный грунт. Во дворе детская площадка с мягким покрытием.

Реклама

«Можно сказать, что сейчас мы учимся строить! Когда я служил в Германии, ещё там видел и удивлялся, как немцы строили панельные дома с удобствами, которых у нас в помине не было: с электроплитами, холодильником, стиральной машиной и квартирным телефоном. Демобилизовался, приехал домой в день, когда умер Леонид Ильич Брежнев. В деревне нет ни одного телефона, по улице после дождя ни пройти ни проехать. Как тогда строили? О каких удобствах можно было говорить? Вот смотрю и радуюсь, что учимся строить», — сказал водитель погрузчика Стройтреста № 3.

Рядом с новыми домами практически построен детский сад. Он ждёт своих будущих воспитанников.