80% суицидов совершают психически здоровые люди. Почему у человека пропадает желание жить (интервью с врачом-психотерапевтом)

Тема суицидов достаточно серьёзная и тревожная: по их количеству на 100 тысяч населения Беларусь, по данным 2021 года, находится на 12-м месте в мире. Кто в группе риска, как распознать суицидальное поведение и как помочь человеку, решившему уйти из жизни?

Об этом в канун Всемирного дня психиче­ского здоровья (10 октября) рассказала Раиса Маринец, врач-психотерапевт высшей категории. Трудно объяснить, почему одни решаются на самоубийство, а другие, кто бывает в ещё худших условиях, этого не делают. Но как бы там ни было, если мы знаем, что вызывает суициды и как их предотвращать, то значительную часть людей можно спасти.

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Психически здоровые — в 80% случаях

К суицидальным мыслям и поведению, безусловно, приводят особенности личности и особенности состояния человека. На первое место специалисты ставят психические расстройства (расстройства настроения, личности, тревожные расстрой­ства, шизофрения). Однако 80−85% суицидов совершают психически здоровые люди.

Дальше идут тяжёлые соматические заболевания, которые сопровождаются выраженным болевым синдромом. Например, онкология. А некоторые создают проблему там, где её нет: к примеру, человек определил у себя рак, а на самом деле это был гастрит. Но он уже накрутил себя, придумал мучительное будущее и решил покончить с собой.

Бывает, что у человека возникли какие-либо проблемы, и он начи­нает злоупотреблять алкоголем или наркотиками, что также может подтолкнуть к самоубийству.

Молодые или старше 65-ти

Суицидальное поведение чаще возникает у людей старше 65-ти и в период с 15 до 30 лет. Обусловлено это тем, что у тех, кто старше 65 лет, могут появляться мысли, что они зря жили, что не стало смысла, что они никому не нужны и считают, что лучше уйти из жизни, чем безрадостно существовать дальше.

В группе риска подростки, потому что у них ещё не сформировалась личность, нет ценностей, зато есть юношеский максимализм и преуве­личивание проблем.

Люди между 20−30 годами подвержены суициду из-за отсутствия социальной поддержки, поддержки со стороны семьи, а справляться со своими проблемами одному тяжелее.

Играет роль и семейное положение (по международной статистике, суициды чаще всего совершают вдовцы, затем одинокие или разведённые).

Они не молчат

Большое заблуждение считать, что настоящие суициденты делают всё молча. Как раз-таки зачастую человек, который хочет покон­чить с жизнью, будет об этом говорить. Это необязательно будут прямые высказывания, иногда они делают это опосредованно: например, «устал от жизни», «всем будет лучше без меня» и т. д.

Распознать суици­дальное поведение можно по признакам эмоционального нарушения: потере аппетита или импульсивному обжорству, бессоннице или повышенной сонливости в течение нескольких дней, по жалобам на различ­ные недомогания, усталость. Часто бывает и такое, что человек начинает пренебрежительно относиться к своему внешнему виду, избегает близких и друзей, превращается в одиночку.

Любое изменение в поведении: внезапные приступы гнева, раздача каких-либо ценных вещей, накапливание в квартире медика-ментов и тому подобное — всё это должно насторожить.

Как помочь?

Не стоит избегать обсуждения этой темы, нельзя шутить или разговаривать командным тоном («не смей этого говорить», «не смей этого делать»). Не стоит давать моральную оценку происходящему и высказывать какое-то осуждение. Забудьте о такой фразе, как «у других проблемы посерьёзнее твоих и ничего, справляются» — это ещё больше «блокирует» человека. Нужно внимательно выслу­шать его, проявить сочувствие, заботу, но при этом не вести себя снисходительно. Чаще всего люди не хотят советов, а просто чтобы их выслушали.

Вопросы необходимо задавать прямо, к примеру: «Ты хочешь совершить суицид?». Лучше мы ошибёмся, чем этот вопрос не зададим вовсе. Можно предложить человеку подумать о каких-то альтер­нативных решениях, обсудить это вместе с ним. Иногда за это можно ухватиться и помочь человеку дальше выстроить цепочку, как ему выйти из всех проблем.

На самом деле никто не хочет умирать, а суицид — попытка избавиться от чего-то непереноси­мого или привлечь внимание к себе и своим проблемам. Если человеку помочь найти альтернативное решение, можно избежать суицида.

Если ничего не помогло, то ни в коем случае нельзя оставлять человека одного. Посо­ветуйте ему обратиться к специалистам.

Обращаются крайне редко

К сожалению, люди, которые задумываются о том, чтобы уйти из жизни, обращаются к врачам крайне редко. Просто совершают задуманное. И, к сожа­лению, на этом всё.

Поэтому очень важно, чтобы окружающие люди знали о признаках суицидального пове­дения, обращали на это внимание и пытались спасти человека.

Есть такой миф: если человек обратится к специалисту по поводу своих мыслей о самоубийстве, то его обязательно госпитализируют в «психушку», потом в медкарте напишут что-то такое, что испортит всё его будущее. Это не так. Госпитализация производится только по медицинским показаниям.

Бывают, конечно, случаи, когда с чело­веком действительно бесполезно разгова­ривать, и ты понимаешь, что если сейчас отпустишь его, то он точно с собой что-то сделает. В таком случае госпитализация — единственное спасение.