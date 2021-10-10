Житель Солигорска про счастливый случай в районе магазина «Кристалл»

В пятницу, 8 октября, проезжая по улице Ленина в Солигорске около 14.40, увидел «счастливый случай» в районе магазина «Кристалл». Под багажником машины на левом боку, упёршись голым ободом переднего колеса в авто, лежал мотоцикл. Рядом валялся щиток колеса от мотоцикла.

За рулём авто сидел пожилой мужчина. Я подошёл к нему, спросил: «Мотоциклист живой?». «Живой, — ответил водитель. — Обгоняя меня, угодил прямо в заднее колесо, благополучно приземлился и убежал».

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Осмотрелся. На другой стороне улицы молодой человек кому-то настойчиво звонил по мобильнику. Мне сказали, что он и является «героем счастливого случая».

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