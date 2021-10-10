Происшествия на выходных: сгорела комната, в которой жила многодетная семья

На пожаре погиб человек

Рано утром в субботу случился пожар в двухквартирном жилом доме в в агрогородке Милославичи Климовичского района. В квартире, которая горела, обнаружен погибшим хозяин-пенсионер. Хозяина другой квартиры, тоже пожилого, спасли люди до приезда пожарных. МЧС

В Щучине сгорела комната, в которой жила многодетная семья

В субботу утром в Щучине загорелась комната в общежитии. Там жила семья с тремя малолетними детьми: 2017, 2018 и 2021 годов рождения. Сработала пожарная сигнализация. Жительница общежития услышала её и выбежала в коридор. Она увидела, что из-под двери блока напротив выбивается дым.

На стук открыл хозяин комнаты. Соседи помогли его жене вынести детей, а мужчина попытался с помощью огнетушителя справиться с огнем. Из общежития по сигналу тревоги эвакуировались сами 35 человек. Пожарные потушили огонь. Комната сгорела. Семью переселили в другой блок. Рассматриваются версии, что пожар случился из-за детской шалости или неосторожного обращения с огнём. МЧС

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В Минске 20-летнего парня насмерть сбила машина

В Минске пьяный подросток бил трубой машины

В субботу в 6.10 на проспекте Дзержинского в Минске 25-летний водитель «БМВ» сбил 20-летнего пешехода. Тот переходил дорогу на красный свет. Парень умер на месте.

В воскресенье утром в Минске возле площадки, где проходит сельскохозяйственная ярмарка, пьяный 17-летний учащийся профессионального лицея оторвал от торговой палатки металлическую трубу и стал бить ею машины. «С заявлениями в милицию уже обратились 12 владельцев авто, заявления продолжают поступать», — отметили в МВД. Также пострадала холодильная витрина. Интерфакс-Запад

Журналистка Ксения Собчак пострадала в ДТП, в котором другая девушка погибла

Журналистка Ксения Собчак сообщила, что получила сотрясение мозга и многочисленные травмы в ДТП под Сочи. Автомобиль «Мерседес», в котором она ехала лоб в лоб столкнулся с другой машиной. В ней погибла девушка-пассажирка. Интерфакс-Запад

В Татарстане упал самолёт с парашютистами. Погибли 16 человек

Лёгкий двухмоторный самолёт с парашютистами упал на востоке Татарстана. По предварительным данным, погибли 16 человек. Семеро обнаружены живыми. Один из пострадавших — в крайне тяжёлом состоянии.