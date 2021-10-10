Як прайшоў вялікі рэгіянальны кірмаш у Салігорску. Фота

У суботу, 9 кастрычніка, у Салігорску адбыўся рэгіянальны кірмаш — больш шырокі, чым ранейшыя, раённыя.

Што адбывалася

Але, на першы погляд, па колькасці прыехаўшых прадаўцоў кірмаш не на шмат адрозніваўся ад папярэдніх кірмашоў, хоць і былі госці з Віцебскай, Гродненскай, Брэсцкай, Гомельскай і Мінскай вобласцей. Такое ўражанне, што калі б не палешукі, кірмаш быў бы зусім малалюдным.

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Пакуль адныя стараліся прадаць, другія — купіць, на плошчы гудзела музыка, артысты змяняліся, а часам людзі ішлі ў танцы.

Фота (у подпісах ёсць цэны)

Вялікі рэгіянальны кірмаш ў Слуцку запланаваны на 16 кастрычніка.