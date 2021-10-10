У суботу, 9 кастрычніка, у Салігорску адбыўся рэгіянальны кірмаш — больш шырокі, чым ранейшыя, раённыя.

Што адбывалася

Але, на першы погляд, па колькасці прыехаўшых прадаўцоў кірмаш не на шмат адрозніваўся ад папярэдніх кірмашоў, хоць і былі госці з Віцебскай, Гродненскай, Брэсцкай, Гомельскай і Мінскай вобласцей. Такое ўражанне, што калі б не палешукі, кірмаш быў бы зусім малалюдным.

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Пакуль адныя стараліся прадаць, другія — купіць, на плошчы гудзела музыка, артысты змяняліся, а часам людзі ішлі ў танцы.

Фота (у подпісах ёсць цэны)

Як прайшоў вялікі рэгіянальны кірмаш у Салігорску. Фота
Фатаграфіі: Уладзімір Амяльчэня
Як прайшоў вялікі рэгіянальны кірмаш у Салігорску. Фота
Уладзімір Віктаравіч, майстар па вязанню венікаў, на днях пераступіў 91-ы год жыцця, самастойна водзіць аўто і спрытна вяжа венікі.
Як прайшоў вялікі рэгіянальны кірмаш у Салігорску. Фота
Салігорскія БРСМаўцы дапамагаюць сталым людзям. Аднеслі пенсіянерцы на кватэру капусту.
Як прайшоў вялікі рэгіянальны кірмаш у Салігорску. Фота
Журавіны з вёскі Навасёлкі Ляхавіцкага раёна па 5 рублёў за літровую шклянку
Як прайшоў вялікі рэгіянальны кірмаш у Салігорску. Фота
У гэтых людзей зацвітуць яблыні
Як прайшоў вялікі рэгіянальны кірмаш у Салігорску. Фота
Столінскія перчыкі па 1 рублю за кіло, яблыкі - 1,20, арэхі -6,50, цыбуля — 1,20
Як прайшоў вялікі рэгіянальны кірмаш у Салігорску. Фота
«Дзень па лесе пагойцаю — тры дні сутаргі мучаюць, — кажа грыбнік. — Мусіць, апошні год збіраў. Бо стаў баяцца кавіда больш, чым ваўкоў».
Як прайшоў вялікі рэгіянальны кірмаш у Салігорску. Фота
Больш за дзесяць сартоў галубікі прывезлі на кірмаш з пітомніку Канстанцінава, Самахвалавічы. Кошт — па 15 рублёў за адзін двухгадовы кусцік
Як прайшоў вялікі рэгіянальны кірмаш у Салігорску. Фота

Як прайшоў вялікі рэгіянальны кірмаш у Салігорску. Фота

Як прайшоў вялікі рэгіянальны кірмаш у Салігорску. Фота

Як прайшоў вялікі рэгіянальны кірмаш у Салігорску. Фота
Морква з Гоцка каштуе па 1,20 рубля за кіло
Як прайшоў вялікі рэгіянальны кірмаш у Салігорску. Фота

Як прайшоў вялікі рэгіянальны кірмаш у Салігорску. Фота

Як прайшоў вялікі рэгіянальны кірмаш у Салігорску. Фота
Перцы — чыстае сонца па 2−3 рублі за кіло
Як прайшоў вялікі рэгіянальны кірмаш у Салігорску. Фота
Як прайшоў вялікі рэгіянальны кірмаш у Салігорску. Фота
Жывая рыба з Чырвонай Слабады
Як прайшоў вялікі рэгіянальны кірмаш у Салігорску. Фота

Як прайшоў вялікі рэгіянальны кірмаш у Салігорску. Фота

Як прайшоў вялікі рэгіянальны кірмаш у Салігорску. Фота

Вялікі рэгіянальны кірмаш ў Слуцку запланаваны на 16 кастрычніка.