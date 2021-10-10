«Я совместил профессию и любимое дело». Хореограф из Солигорска с орденом Франциска Скорины о своём пути, достижениях и семье

В Солигорске немало специалистов, награждённых медалями и орденами за труд и достижения в своей профессии. А вот орден Франциска Скорины только у Вадима Матанцева, хореографа Солигорского Дворца культуры.

Этой награды он был удостоен в нынешнем году. В канун Дня работников культуры Беларуси, который отмечается 10 октября, «Кур'ер» узнал у Вадима Матанцева о его пути в хореографию, о достижениях и семье.

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После награждения орденом не загордились, не задрали нос?

— Задирать нос — это не для меня. Я меняюсь только в своём творчестве. Творчество всегда в развитии: появляются новые хореографические постановки, спектакли, группы разных стилей.

Не меняется только закон творчества — это движение, что придаёт молодости не только внешне, но и внутренне.

Да и некогда нос задирать. Только в сентябре три наших коллектива — ансамбль танца «Сузор'е», ансамбль танца «Зорачка» и фольклорный коллектив «Тапатушкі» — участво­вали в трёх праздниках республиканского масштаба. Мы выступали в Копыле на Дне белорусской письменности, в Минске — на Дне народного единства — в спортивном комплексе «Минск-Арена», опять же в Копыле — на праздновании област­ных «Дажынак». Ещё выступили в Солигорском районе — на районных «Дажынках». Я был режиссёром-постановщиком концертной программы этого аграрного праздника.

Какое выступление этого года принесло вам наибольшее удовлетворение?

— Минувшей весной мы участвовали во многих фестивалях и конкурсах в Беларуси.

На фестивале «Карагод сяброў» мы удостоились не только самой главной награды — Гран-при, но ещё стали лауреатами І степени в пяти номинациях, лауреатами ІІ степени в номинации «Лучшая хореографическая постановка», удостоились диплома за «Новотворчество в современной хореографии».

Все эти успехи и награды стали возможны благодаря педагогическому составу — Виктории Вайтович, Юлии Пайко, Андрея Комарова, Арины Кузнецовой. Я только являюсь руководителем этих коллективов. Они работают как педагоги, постановщики.

Откуда берутся новые идеи для танцев?

— Это из жизни, а может, из космоса. От восприятия этого мира рождаются новые идеи. Много новых задумок даёт посещение музеев, выставок, театров, концертов, знакомства и общение с творческими людьми.

Вот, например, этим летом мы выезжа­ли с этими же тремя коллективами в Грузию — на Между­на­родный фестиваль в Батуми. Там завоевали два кубка Гран-при, покорили сердца грузин, а сами влюбились в грузинскую культуру и гостеприимство жителей. Внутренний дух грузинских танцев очень эмоциональный и как бы парящий. И, возможно, капелька грузинского колорита найдёт отражение в какой-нибудь новой постановке.

Когда вы поняли, что ваше призвание — искусство танца?

— Далеко не сразу. Родился и вырос в Солигорске, здесь делал первые творче­ские шаги. Но после окончания школы очень долго выбирал между математическим факультетом БГУ и отделением хореогра­фии института культуры. После изнури­тельного раздумья выбрал творчество.

Я благодарен за свои хореографические навыки моим учите­лям, которые научили и поверили в меня.

Получив образование и навыки в искусстве хореографии, я вернул­ся в родной город. Считаю, что выбрал правильный путь. Я совместил профессию и любимое дело в одну свою жизнь.

Ваша семья тоже люди творческие?

— Жена Людмила работает на поприще культуры, учит детей народному вокалу в Солигорской детской школе искусств. Младший сын Кирилл пошёл по моим стопам. Поступил на факультет хореографии в Минский университет культуры, потом ему предложили обучение во Франции, в Ницце, по специальности «Артист современной хореографии». Старший сын Алексей — технарь, живёт и работает в Барселоне (Испания).

Какой совет вы дадите тем, кто только делает первые шаги в творчестве?

— Если у вас во время танца появляется чувство полёта, не бросайте танцевать! Вы обязательно взлетите!

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