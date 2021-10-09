На этом моменте можно наложить аплодисменты… Что тут в Слуцке (9 октября)

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Случчанка Юлия Свистунова своими словами пересказывает новости:

  • Про маски в общественных местах
  • Задержание гендиректора Слуцкого мясокомбината
  • Наконец-то на «Сахарном» откроют супермаркет
  • Явка с повинной