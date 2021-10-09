Жительница Стародорожского района создала в своём дворе цветочное королевство

Нина Терехович, жительница агрогородка Каваличи Стародорожского района, создала на своём подворье настоящее цветочное королевство. Добротный дом, покрытая металоллочерепицей крыша, аккуратные хозпостройки, большая теплица и огород — всюду чувствуется рука трудолюбивой женщины. Всё ухожено и досмотрено, везде порядок и чистота.

«Я почти местная: родом из соседней деревни Борки. 47 лет проработала в нашем хозяйстве. Ещё в 70-х годах нам с мужем выделили дом, потом мы его выкупили, и он стал нашим тёплым и уютным семейным гнёздышком. Начинала в агрономии, потом в бухгалтерии, работала в отделе кадров и секретарём. В 2010 году должна была уйти на заслуженный отдых, но продолжала трудиться бригадиром полеводческой бригады. Только в прошлом году оставила работу. Но без дела не могу. Вот и занялась своей усадьбой». Подворье утопает в цветах с ранней весны и до поздней осени. Розы, хризантемы, лилии, астры, георгины, хосты, петунии, гортензии, ромашки… Нина Владимировна не представляет своей жизни без цветов. Они во дворе повсюду: и в цветнике, и в подвешенных на доме и постройках кашпо, и даже в вазах, которыми стали… старые резиновые сапоги. Каждое растение благоухает, сияет разноцветьем красок и оттенков, своей неповторимой красотой. Невозможно отвести взгляд от прекрасных роз (их на подворье около 20 видов!).

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Всему живому нужен уход. Женщина это хорошо понимает, поэтому с самого утра обходит своих любимиц. Разговаривает, как с живыми, нежно проводит рукой по лепесткам, потому что уверена: цветы всё чувствуют. — Откуда у вас такая любовь к цветам?

— Люблю их с детства, — пояснила она. — Да разве можно оставаться равнодушным к такой красоте! Не жалею на них ни сил, ни времени, ни денег. Конечно, создаём красоту не для кого-то, а для себя, для своей души, чтобы приятно было выйти из дома и окунуться в этот океан красок. А если кругом эстетика, порядок, ухоженность, так и жить радостнее, веселее, и настроение даже в пасмурный дождливый день солнечное, праздничное.

— Какие цветы ваши любимые?

— Очень люблю розы, причём необычные. У меня есть и лимонного цвета, и синего, и кремового. К сожалению, в этом году много пропало из-за холодов, а потом засухи. Не налюбуюсь на грациозные лилии, они шикарные. Нравятся и разноцветные герани. Красиво цвели пышные пионы, ярким был двор от десятков тюльпанов…

Есть на подворье и небольшой водоём, и декоративный колодец с ведёрком, обложенный валунами, и «пара аистов». В уютном дворике — беседка из поликарбоната, где можно отдохнуть с родными, друзьями за чашечкой чая или кофе, поговорить о насущном. Рядом с ней — деревянный шезлонг с навесом. Вокруг лежат покрышки, которые стали клумбой с подсветкой. Всё сделано со вкусом, с любовью и душой.

— Поделок пока мало, но в планах много необычного — из дерева, пластиковых бутылок. Например, хочу изготовить большие ромашки, колокольчики, которые будут оставаться «цветущими» зимой.

Потом хозяйка показала свой парник. Здесь она выращивает огромные огурцы, которые в длину достигают более полуметра.

— Вы ещё не видели, какие у меня вырастают тыквы. Я ими целую плантацию засаживаю. Смотрите, какие были в прошлом году, — и показала нам фотографии оранжевых гигантов.

У людей, создавших такую красоту, и душа добрая, отзывчивая. Не зря и в народе говорится: красиво жить — добро творить.