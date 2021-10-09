Все при деле: и взрослые, и дети. Как проводят своё время местные жители слуцкой деревни Серяги этой осенью (фото)

В начале октября «Кур`ер» съездил в Серяги, что в 10 км от Слуцка. Тёплая погода располагала к прогулке по залитым солнцем улочкам деревни.

Пока мы наслаждались видами осенних Серяг, местные жители были заняты сезонной работой: мужчины обкашивали траву возле своих домов, женщины убирали остатки урожая с огородов, а школьники облагораживали памятник. Зато в детском саду, как и полагается, никаких забот. Дети на прогулке с воспитателем во всю танцевали под заводную музыку.

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Посмотрите, как выглядит одна из больших деревень района этой осенью.

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