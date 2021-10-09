В пятницу была на Главпочтампте Слуцка. Оказалась участницей мероприятия ко Всемирному дню почты (9 сентября).

Понравилось мероприятие, которое проводили работники почты. Все желающие могли стать участниками викторины. Вопросы, конечно, были сложные: какое самое длинное письмо было написано жене, как называлась первая почтовая марка? Но, если ребёнок хочет шарик, разве мама откажется поучаствовать.

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Участники получали призы: шарики, флажки, наборы стикеров. Можно было купить коллекционные почтовые марки с дополненной реальностью.

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