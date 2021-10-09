Срок, когда ИП должны заключить договор на регистрацию и обслуживание касс, продлили на 10 дней

В пятницу, 8 октября, Министерство по налогам и сборам сообщило, что срок, с которого обязательно работать через кассы — с 1 февраля для тех, кто заключил договоры с РУП ИИЦ до 20 октября. Ранее договоры нужно было заключить до 10 октября.

В пятницу на сайте МНС появилось письмо, в котором сказано:

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«МНС полагает возможным до 1 февраля 2022 г. принимать наличные денежные средства при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг такими субъектами хозяйствования без применения кассового оборудования при условии заключения до 20 октября 2021 г. с РУП ИИЦ договора».

Накануне МНС опубликовало письмо, где сказано было о продлении срока работы без касс до 1 февраля для тех, кто заключил договоры до 10 октября.

Сроки продлили, потому что «со стороны субъектов хозяйствования \…\ затягиваются сроки обращения в РУП „Информационно-издательский центр по налогам и сборам“ (далее — РУП ИИЦ) по вопросу заключения гражданско-правовых договоров на регистрацию и информационное обслуживание кассового оборудования в системе контроля кассового оборудования». Также министерство учло и другие неблагоприятные факторы, такие как эпидемиологическая обстановка и необходимость исключить напряжённость в среде предпринимателей.

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