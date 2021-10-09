Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций провёл закупку услуги по сносу семи ветхих и пустующих домов в деревнях и посёлках района. Ориентировочная стоимость — 8400 рублей. На снос каждого дома приходится 1200 рублей.
Закупка уже завершилась‚ но точной суммы нет. В стоимость лотов входит не только снос строений, но и очистка участков от деревьев и кустарников.
Лот 1. Рачковичский сельский исполнительный комитет:
- дом № 22 по улице Пионерская в деревне Замошье (деревянное строение 1923 года постройки);
- дом № 70 по улице Октябрьская в агрогородке Танежицы (деревянное строение 1954 года постройки).
Лот 2. Знаменский сельский исполнительный комитет:
- дом № 18 по улице Ботвина в деревне Терасполь;
- дом № 5 в посёлок Свободны;
- дом № 11 в посёлок Дуброва;
- дом № 22 в посёлок Дуброва.
Лот 3. Весейский сельский исполнительный комитет:
- дом № 2 по улице Дальняя в деревне Калита.
В ТЕМУ. Слуцкий район не вошёл в список территорий населённых пунктов‚ в которых пустующие дома разрешили продавать без проведения аукциона за одну базовую величину. Соседним районам — Копыльском‚ Любанском, Солигорском‚ Стародожском‚ это делать можно. Такое решение Миноблисполкома вступило в силу 5 октября.