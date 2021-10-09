Центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций провёл закупку услуги по сносу семи ветхих и пустующих домов в деревнях и посёлках района. Ориентировочная стоимость — 8400 рублей. На снос каждого дома приходится 1200 рублей.



Закупка уже завершилась‚ но точной суммы нет. В стоимость лотов входит не только снос строений, но и очистка участков от деревьев и кустарников.

Лот 1. Рачковичский сельский исполнительный комитет:

дом № 22 по улице Пионерская в деревне Замошье (деревянное строение 1923 года постройки);

дом № 70 по улице Октябрьская в агрогородке Танежицы (деревянное строение 1954 года постройки).

Лот 2. Знаменский сельский исполнительный комитет:

дом № 18 по улице Ботвина в деревне Терасполь;

дом № 5 в посёлок Свободны;

дом № 11 в посёлок Дуброва;

дом № 22 в посёлок Дуброва.

Лот 3. Весейский сельский исполнительный комитет:

дом № 2 по улице Дальняя в деревне Калита.

В ТЕМУ. Слуцкий район не вошёл в список территорий населённых пунктов‚ в которых пустующие дома разрешили продавать без проведения аукциона за одну базовую величину. Соседним районам — Копыльском‚ Любанском, Солигорском‚ Стародожском‚ это делать можно. Такое решение Миноблисполкома вступило в силу 5 октября.