«Местная власть нами не интересуется». О чём рассказали «Кур`еру» жители трёх деревень под Слуцком

Чем живут жители села, какие воспоминания хранят, что за проблемы их волнуют, а какие моменты радуют? Об этом «Кур'ер» узнал у деревенских жителей во время традиционной поездки по региону.

Анатолий, деревня Чаплицы (Слуцкий район)

Валентина, деревня Берёзовка (Слуцкий район)

Я из Слуцка. В Чаплицах у нашей семьи родовое гнездо. Оно досталось нам по наследству. Очень обидно, что в этой деревне никому ничего не надо. Вокруг сорняки растут. Звонил председателю сельсовета, спросил, когда уже это уберётся. Она пообещала, что в течение трёх дней. Про­шла неделя. Вся трава как ложилась на мой огород, так и продолжает ложиться. Раз в неделю я звоню в этот сельсовет. Ну и толку? Вокруг лебеда и лопухи, а они же рассеиваются.

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Я очень люблю вашу газету, всегда выписываю. Один раз прошляпила и не выписала. А мне почтальон всё равно принесла. Я родом из Копыльского района. В Берёзовку попала, когда замуж вышла. Людей здесь мало осталось. Мы с соседкой, бывает, выйдем на улицу на скамейке посидеть, а остальные по домам сидят. Не понимаю, неужели им за зиму в хатах сидеть не надоест и свежего воздуха не хочется? А недавно в нашей деревне магазин хороший открыли. Выбор большой. В автолавке и продуктов таких не было никогда.

Людмила, деревня Пруссы (Солигорский район)

Раньше наша деревня была очень большая. Здесь был колхоз, баня, школа, клуб, магазин. У всех большие хозяйства. Деревня жила полной жизнью. До 90-х годов. Потом всё стало исчезать. Жилых домов осталось немного. Местная власть нами не интересуется. Вот штраф за нескошенную траву выписать — это пожалуйста. А как дорогу подлатать, так денег нет. Спасибо, что хоть забор на кладбище поставили и немного деревьев вырубили.