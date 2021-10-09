Министерство финансов опубликовало пресс-релиз о состоянии государственного долга на конец августа 2021-го. Там указано, откуда были привлечены внешние займы в Беларусь и в пользу кого происходило погашение предыдущих заимствований.

В январе-августе 2021 года привлечены внешние государственные займы на $ 999,7 млн, в том числе:

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от Правительства и банков России — $ 813,6 млн (81,38% от всех)

от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) — $ 142,6 млн (14,26%)

от Фонда международного развития ОПЕК — $ 20,0 млн (2,00%)

от Экспортно-импортного банка Китая — $ 14,9 млн (1,49%)

от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Северного инвестиционного банка (СИБ) — $ 8,6 млн (0,86%).

Учитывая предыдущие, за январь-июль данные, непосредственно в августе заимствование происходило только из трёх источников, на такие суммы:

Всего — $ 63,4 млн (=100%)

из России — $ 49,2 млн (77,60%)

от МБРР — $ 8,5 млн (13,41%)

от ЕБРР или от СИБ — $ 5,7 млн (8,99%).

Как видим, больше всего одалживает денег Беларуси — Россия.

В целом объём заимствования оказался в августе наименьшим за последние 3 месяца, но и не самым маленьким в 2021 году.

Одновременно государство и обслуживает внешний долг — погашает займы и проценты по ним. Погашение внешних государственных займов идёт строго по графику и колеблется в пределах $ 50−300 млн в месяц.

В августе 2021-го сумма обслуживания внешнего долга оказалась не очень значительной: было погашено внешних госзаймов на $ 116,2 млн. Погашение осуществлялось перед:

Правительством и банками России — на сумму $ 104,3 млн

МБРР — на сумму $ 11,9 млн.

Таким образом, получается, что Беларусь в августе больше возвращала долги, нежели их набирала:

привлечено извне государственных займов — на сумму $ 63,4 млн

погашено внешнего государственного долга — на сумму $ 116,2 млн

сумма погашения превышает сумму привлечения — на $ 52,8 млн.

Это означает, что внешний государственный долг за август сократился на $ 52,8 млн.

Всего за период с начала 2021 года сумма погашения внешних займов превысила сумму их привлечения на $ 272,1 млн: настолько стал меньше внешний госдолг за 9 месяцев.

Размер и динамика государственного долга Беларуси

У государства, кроме внешнего, имеется ещё и внутренний долг. Хотя, конечно, главный государственный долг у Беларуси — именно внешний, который к тому же — в иностранной валюте. Когда как внутренний — заимствования у резидентов, внутри страны — небольшой.

По состоянию на конец августа 2021 года в государственном долге Беларуси удельный вес:

внешнего госдолга — 80,3%

внутреннего госдолга — 19,7%.

А всего государственный и гарантированный государством долг Беларуси сейчас — 64,931 млрд BYN, и состоит он из:

государственного долга: 57,160 млрд BYN — 88,0%

внутреннего государственного долга: 11,288 млрд BYN — 17,4%

внешнего государственного долга: 45,873 млрд BYN — 70,6%

гарантированного государством долга: 7,770 млрд BYN — 12,0%

внутреннего гарантированного государством долга: 3,780 млрд BYN — 5,8%

внешнего гарантированного государством долга: 3,990 млрд BYN — 6,1%

Поскольку огромная часть госдолга Беларуси номинирована в иностранной валюте, BYN-рублевый его эквивалент и его динамика сильно зависят от курса доллара: когда доллар дорожает — госдолг в BYN-рублях увеличивается, и наоборот.

И в том числе благодаря тому, что доллар сейчас в Беларуси дешевле, чем в начале года, госдолг Беларуси в BYN-рублях снизился (рекордный — в конце января: 67,870 млрд BYN).

В августе же, как выше сказано, задолженность сократилась и «физически»: уменьшением государственного и гарантированного государством внешнего долга в долларах США.

А ведь два месяца назад, в июне, государственный долг Беларуси достиг, было, рекорда в долларовом эквиваленте (и чисто госдолг — $ 22,995 млрд, и с учётом гарантированного государством долга — $ 26,126 млрд).

Теперь он — меньше: по состоянию на конец августа — $ 25,901 млрд ($ 22,801 — госдолг и $ 3,100 млрд — гарантированный государством).

В августе госдолг Беларуси стал меньше и в процентах к ВВП

Сейчас госдолг — 39,3% ВВП, а в девальвацию начала 2016 года превышал 50% ВВП. В 2011-м, когда доллар в Беларуси подорожал в разы, прирост относительной величины госдолга носил «взрывной» характер.

И именно по этой причине — из-за того, что в девальвацию BYN-размер госдолга Беларуси резко увеличивается, и на его погашение и обслуживание придётся тратить больше денег бюджета, который и так исполняется проблемно — рост курса доллара сейчас недопустим.

И государство с Нацбанком пока справляются с этой задачей, удерживая относительный — в процентах к ВВП — госдолг в допустимых рамках, далеко от былых рекордных значений.

Насколько же велик госдолг Беларуси?

Сравним с Украиной

Совокупный — внутренний и внешний, государственный и гарантированный государством — госдолг Украины на конец августа 2021 года составляет $ 92,53 млрд.

Это в 3,57 раз больше госдолга Беларуси. Однако население Украины больше в 3,94 раз.

Получается, госдолг Беларуси больше госдолга Украины, которая представляется страной, «полностью зависящей от внешних кредиторов, сидящей на кредитной игле и способной существовать только в условиях внешних вливаний» — с учётом разницы размера стран.

Среднедушевой размер госдолга Беларуси больше, чем Украины: долговая нагрузка на каждого белоруса выше, чем на украинца.

Но, кроме этого, есть ещё два существенных момента, делающих украинскую ситуацию по госдолгу ещё более лучшей в сравнении с белорусской:

у Украины уровень внешнего госдолга сильно ниже, чем у Беларуси

значительная часть госдолга Украины (прежде всего — внутреннего) номинирована в национальной валюте.

Это делает внешнедолговую зависимость Украины ниже внешнедолговой зависимости Беларуси. При том, что и сама Украина — далеко не образец независимого от кредиторов государства.

Причём, судя по динамике совокупного госдолга Беларуси и Украины за последние 3 года, среднедушевой показатель Беларуси ещё долго будет выше, чем Украины.

Государственное заимствование осуществляется практически всеми странами мира.

Как правило, оно осуществляется для покрытия дефицита бюджета, для финансирования крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, стоимость которых существенно превышает текущие возможности страны — в рамках государственно-частного партнёрства или исключительно как государственный проект.

Но в Беларуси государственное заимствование осуществляется в большей степени в целях недопущения сокращения валютных запасов, пополнения их.

А в последнее время — ещё и для рефинансирования предыдущих заимствований — чтобы не допустить дефолт по тем обязательствам, обслуживать (погашать кредиты и проценты по ним) которых приходит время.

Из-за чего любой приход иностранной валюты извне в Беларусь больше рассматривается как помощь. Особенно в условиях, когда санкциями установлено ограничение финансовых потоков в пользу Беларуси.