В редакцию обратилась читательница «Кур'ера» с инвалидностью. Она рассказала про неудобства, которые испытывает каждый раз, когда выходит из автобуса, высаживающего пассажиров на конечной остановке на вокзале. Мы связались с автопарком № 2, который осуществляет пассажирские перевозки по Слуцку, чтобы узнать, что не так.

«Почему там не сделано место высадки пассажиров?»

«Я часто езжу на автобусах, у которых конечная остановка на вокзале. И каждый раз автобус высаживает пассажиров не у бордюра и тротуара, а прямо на площадке, где разворачиваются автобусы, — рассказала Раиса Георгиевна. — Я инвалид, хожу с палочкой, с высоких ступенек выбраться прямо на асфальт очень сложно. И не я одна такая, там много пенсионеров, пожилых людей, которые с сумками приехали на вокзал. Осенью люди выходят прямо в лужи, зимой — в снежную кашу. Неудобно всем. Почему там не сделано место высадки пассажиров? Есть там сбоку бордюр и тротуар. Можно же поставить знак, чтобы подъезжали туда, как на других остановках.

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Я говорила водителям, чтобы высаживали у бордюра, в ответ — только улыбаются. Почему не сделать нормальное место, где бы пассажирам было удобно выходить из автобуса? Не понимаю…"

«У каждого автобуса есть схема движения»

Как пояснили «Кур'еру» в управлении организации перевозок ОАО «Минскоблавтотранс», у каждого автобуса есть схема движения. В схеме движения утверждены остановочные пункты. Водитель обязан высадить пассажиров там, а потом следовать на разворотное кольцо. Разворотное кольцо — это технологическая площадка для автобусов.

Более конкретные сведения, связанные с высадкой пассажиров на конечной остановке на вокзале в нашем городе, специалисты «Минскоблавтотранса» рекомендовали получить в автопарке № 2 Слуцка.

Чтобы «Кур'ер» смог получить ответ, должностные лица автопарка № 2 попросили обратиться к ним с письменным запросом. Что мы и сделаем. Ответ будет опубликован.