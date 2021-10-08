В Слуцке возле Михеек в поле остался аист. Он не улетел на зимовку и может пострадать от холодов

В редакцию «Кур'ера» обратилась случчанка Татьяна Ивановна. Она сказала, что в Слуцке в поле между льнозаводом и деревней Михейки, возле конечной остановки автобуса № 6, живёт аист, который не улетел на зимовку.

Как живёт аист

По словам случчанки, аист живёт на высокой скирде соломы, где не так холодно, как на земле. Днём он ходит по полю, ест лягушек из канавы. Видимых повреждений на птице нет. Она даже стоит на одной ноге, как и положено аистам.

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Как биолог по образованию Татьяна Ивановна предположила, что аист мог где-то замешкаться в дни, когда было тепло, и не улетел вместе со стаей.

Что делать

Татьяна Ивановна надеется, что найдутся люди, у которых есть возможность позаботиться об аисте. Она говорит, что его можно изловить в тёмное время суток. Тогда птица находится в покое.

«Кур'ер» уже несколько раз писал о спасении аистов. По этой ссылке — только некоторые из публикаций. А вот история о том как случчанка спасла аиста, который тоже не улетел на юг.

Несколько советов по этой теме «Кур'еру» в 2019 году написала Оксана Данильченко, заведующая отделом по основной деятельности Слуцкого эколого-биологического центра учащихся.

Если кто-то захочет забрать дикую птицу домой, то он должен обратиться в Слуцкую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды , представители которой обязаны оказать консультацию и даже выехать на место обнаружения больного, раненого или травмированного дикого животного.

, представители которой обязаны оказать консультацию и даже выехать на место обнаружения больного, раненого или травмированного дикого животного. Инспектор природных ресурсов и охраны окружающей среды может принять решение передать птицу на содержание человеку, индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу с его согласия и при обязательном составлении акта об его изъятии.

На базе Слуцкого эколого-биологического центра учащихся существует Слуцкое районное отделение общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны», его члены всегда готовы оказать посильную консультацию по оказанию помощи раненым птицам.

по оказанию помощи раненым птицам. Если вы хотите помочь птице, оказавшейся в беде, то должны понимать, что делаете не только доброе дело, но и берёте на себя большую ответственность . Далеко не все птицы даже после оказания им помощи могут выжить в природе, поэтому по-настоящему добрый и ответственный человек должен будет оставить их у себя, кормить и ухаживать за ними.

. Далеко не все птицы даже после оказания им помощи могут выжить в природе, поэтому по-настоящему добрый и ответственный человек должен будет оставить их у себя, кормить и ухаживать за ними. Если вы не уверены, что можете оставить у себя птицу, то лучше совсем не помогать, это тоже будет правильным, так как в природе действует естественный отбор.

Слуцкая районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды находится по адресу: г. Слуцк, улица Чехова, 41а, пом. 2. Телефон руководителя: 6 31 32.