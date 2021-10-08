«Людей мало осталось, магазина нет…» Житель Слуцка про деревню Мерешино (фото)

Александр Большой
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Мерешино Слуцкого района сегодня. Местные говорят, что деревня вымирает. Людей мало осталось, в основном одни пенсионеры. Магазина нет, приезжает автолавка.

На последнем фото дорога, по которой никто не ездит из-за её плохого состояния. Людям приходится ездить по полю, а могли бы засеять…

«Местные говорят, что деревня вымирает...» Житель Слуцка про Мерешино (фото)
Фотографии: Александр Большой
«Местные говорят, что деревня вымирает...» Житель Слуцка про Мерешино (фото)

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«Местные говорят, что деревня вымирает...» Житель Слуцка про Мерешино (фото)

«Местные говорят, что деревня вымирает...» Житель Слуцка про Мерешино (фото)

«Местные говорят, что деревня вымирает...» Житель Слуцка про Мерешино (фото)

«Местные говорят, что деревня вымирает...» Житель Слуцка про Мерешино (фото)

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