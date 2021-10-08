«Людей мало осталось, магазина нет…» Житель Слуцка про деревню Мерешино (фото)

Мерешино Слуцкого района сегодня. Местные говорят, что деревня вымирает. Людей мало осталось, в основном одни пенсионеры. Магазина нет, приезжает автолавка.

На последнем фото дорога, по которой никто не ездит из-за её плохого состояния. Людям приходится ездить по полю, а могли бы засеять…

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