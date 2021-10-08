Последние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городу

Александра Шагойко
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Сегодня пятница, а значит, впереди долгожданные выходные. Но очень жаль, что они, судя по прогнозу погоды, станут последними тёплыми деньками… «Кур`ер» прогулялся по городу и словил в свой объектив последнее солнышко октября.

Последние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городу
Фотографии: Александра Шагойко
Последние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городуПоследние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городу Последние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городуПоследние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городу Последние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городуПоследние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городу Последние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городуПоследние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городу Последние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городу Последние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городу Последние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городу Последние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городу Последние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городу Последние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городу Последние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городуПоследние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городу Последние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городу Последние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городуПоследние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городу Последние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городу Последние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городу Последние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городуПоследние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городу Последние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городуПоследние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городу Последние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городу Последние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городу Последние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городу Последние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городу Последние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городу Последние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городу Последние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городу
Последние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городу
Фото: Елена Дайрукина
Последние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городу
Фото: Елена Дайрукина
Последние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городу
Фото: Елена Дайрукина
Последние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городу
Фото: Наталья Люцко