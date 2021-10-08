«Настоящее детективное расследование». Слуцкие медики вспоминают самые необычные случаи, связанные с COVID-19

С начала пандемии всё чаще стало встречаться такое понятие, как эпидемиологическое расследование. Что это, с какими случаями сталкиваются медики и сколько заражённых можно выявить, проведя всего одно расследование, рассказали слуцкие врачи-эпидемиологи, пишет БЕЛТА.

Своевременное предупреждение

Эпидрасследование проводится при регистрации случая инфекционного заболевания.

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— Зачастую наши действия напоминают настоящее детективное расследование. Оно начинается с получения экстренного извещения об инфекции COVID-19 из учреждения здравоохранения, — поясняет Ирина Черкас, врач-эпидемиолог, заведующий отделом эпидемиологии Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии. — Главное в этом процессе — своевременно провести мероприятия по предупреждению дальнейшего распространения инфекции.

Для того чтобы организовать полный комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий, важно собрать анамнез, включающий установление границ очага инфекции, маршрута передвижения заболевшего, источника заражения и контактов первого и второго уровней, возможных путей передачи возбудителя. Завершающее действие — дезинфекция.

Случаи, особенно в самом начале пандемии, по словам специалиста, встречались разные. Одни заболевшие с готовностью рассказывали обо всех передвижениях, давали имена, фамилии и адреса тех, с кем общались, другие скрывали даже свои номера телефонов, так как в период эпидемического подъёма инфекционной заболеваемости расследование проводится по телефону.

— Часто звонят сами граждане. Мол, сосед кашляет, чихает, он точно заболел. Срочно приезжайте и проводите нам дезинфекцию всего подъезда. Пытаемся пояснить, что мы так не работаем. Заболевший, если его диагноз подтверждён, может сам нас оповестить, или же мы получим сведения из поликлиники, — отмечает врач. — Тем более далеко не в каждом случае нужно проводить дезинфекцию. Например, в «домашнем очаге» она не проводится, если с момента убытия заболевшего прошло четверо суток.

Из Слуцка в ЮАР

В прошлом году был случай, который запомнился не только Ирине Черкас, но и всему коллективу центра.

— Обратилась к нам женщина, которой нужно было попасть домой. И не куда-нибудь, а в ЮАР. Только представьте, где Беларусь, а где Африка, — улыбается Ирина. — Как только мы услышали историю о её непростой судьбе, решили помочь.

В Слуцк она приехала из Крыма, где досматривала умирающую маму. В ЮАР женщину ждали супруг и маленький сын. Её возвращение домой попало на тот период, когда почти во всех странах были закрыты аэропорты, лишь Беларусь по-прежнему осуществляла полёты.

— Представляете, она из Крыма на перекладных направлялась в Минск. Одной из точек маршрута стал Слуцк, где женщина остановилась у знакомой, — рассказывает врач. — Муж был готов оплатить по интернету билет, чтобы она благополучно улетела. Но возникли проблемы с ПЦР-тестом, результат которого действителен всего 72 часа. Этого времени женщине не хватало. Дело в том, что работающая в те времена по выходным дням лаборатория находилась на профилактической дезинфекции, срочно провести диагностику оказалось проблематичным. Обратились к солигорским коллегам. Они молодцы, пересмотрели график работы. Женщина получила результат ПЦР и улетела к семье, которую не видела 8 месяцев. Мы действительно все очень за неё волновались. Спустя время нам позвонила случчанка и сообщила, что наша знакомая благополучно добралась до ЮАР и передаёт нам огромную благодарность за помощь.

Главная задача специалистов, проводящих эпидрасследование, — установить круг контактов как по месту жительства, временного пребывания, так и по месту работы.