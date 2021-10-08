На рынке за 20 рублей продают 10-литровое ведро осенних грибов зелёнок. Клюква подорожала на 1 рубль. Только в одном месте встречается шикарный дайкон весом около 1,5 кг — по 2 рубля за кг. Есть ещё последняя малина по цене 2,5 рубля за 0,5 литра. К простудному сезону появились редька по рублю за штуку среднего размера и имбирь по 12 рублей за кг. А свежие огурцы стоят 4 рубля за кг.

Перечень цен на овощи, фрукты, оставшуюся рассаду и многое другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 13.40 четверга, 7 октября.

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Овощи

Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм

Картофель — 1,1 рубля за 1 килограмм

Цветная капуста — 5 рублей за 1 килограмм

Брокколи — 5 рублей

Помидоры — 1−2,5 рубля за 1 килограмм

Огурцы — 4 рубля за 1 килограмм

Баклажаны — 1,2 рубля за 1 килограмм

Морковь — 1,5 рубля за 1 килограмм

Свёкла свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм

Тыква — 2 рубля за 1 килограмм

Сладкий перец — 2 рубля за 1 килограмм

Острый перец — 0,5 рубля за 1 стручок, 10 рублей за 1 килограмм

Лук репчатый — 1,2 рубля за 1 килограмм

Чеснок свежий — 0,5−1 рубль за головку.

Фрукты

Арбуз — 2 рубля за 1 килограмм

Дыня — 2,5 рубля за 1 килограмм

Авокадо — 7,5 рубля за 1 килограмм

Абрикосы — 6,5 рубля за 1 килограмм

Нектарин — 6 рублей за 1 килограмм

Апельсин — 4,8 рубля за 1 килограмм

Мандарины — 7 рублей за 1 килограмм

Персик — 6 рублей за 1 килограмм

Яблоки домашние — 1,5−2 рубля за 1 килограмм

Яблоки сушёные — 6 рублей за 1 килограмм

Виноград — 4 рубля за 1 килограмм

Лимоны — 6,5 рубля за 1 килограмм

Киви — 6,5 рубля за 1 килограмм

Бананы — 3 рубля за 1 килограмм

Слива (своя, жёлтая и синяя) — 2 рубля за 1 килограмм

Слива крупная (Молдова) — 6,5 рубля за 1 килограмм

Гранат — 6,5 рубля за 1 килограмм

Финики — 5 рублей за 1 килограмм

Инжир — 2,5 рубля за 1 килограмм.

Саженцы

Яблоня — 12 рублей

Груша — 12 рублей

Малина крупная сортовая — 10 рублей за 1 куст

Клубника разная — 1−3 рубля

Хризантема — 3−5 рублей за 1 куст

Роза — 6 рублей за 1 куст

Куст жимолости — 7 рублей

Куст ежевики — 7 рублей

Куст голубики — 7 рублей

Куст боярышника — 7 рублей

Безвременник цветок — 3 рубля за 1 луковицу с цветком

Туи — от 12 до 40 рублей в зависимости от сорта, размера.

Ягоды

Малина — 2,5 рубля за 0,5 литра

Клюква — 6 рублей за 1 литр

Шиповник — 5 рублей за 5 литров

Боярышник — 1 рубль за 1 литр

Боярышник сушёный — 2 рубля за 100 граммов

Рябина черноплодная — 5 рублей за 5 литров.

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