На рынке за 20 рублей продают 10-литровое ведро осенних грибов зелёнок. Клюква подорожала на 1 рубль. Только в одном месте встречается шикарный дайкон весом около 1,5 кг — по 2 рубля за кг. Есть ещё последняя малина по цене 2,5 рубля за 0,5 литра. К простудному сезону появились редька по рублю за штуку среднего размера и имбирь по 12 рублей за кг. А свежие огурцы стоят 4 рубля за кг.

Перечень цен на овощи, фрукты, оставшуюся рассаду и многое другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 13.40 четверга, 7 октября.

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Овощи

  • Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
  • Картофель — 1,1 рубля за 1 килограмм
  • Цветная капуста — 5 рублей за 1 килограмм
  • Брокколи — 5 рублей
  • Помидоры — 1−2,5 рубля за 1 килограмм
  • Огурцы — 4 рубля за 1 килограмм
  • Баклажаны — 1,2 рубля за 1 килограмм
  • Морковь — 1,5 рубля за 1 килограмм
  • Свёкла свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
  • Тыква — 2 рубля за 1 килограмм
  • Сладкий перец — 2 рубля за 1 килограмм
  • Острый перец — 0,5 рубля за 1 стручок, 10 рублей за 1 килограмм
  • Лук репчатый — 1,2 рубля за 1 килограмм
  • Чеснок свежий — 0,5−1 рубль за головку.

Фрукты

  • Арбуз — 2 рубля за 1 килограмм
  • Дыня — 2,5 рубля за 1 килограмм
  • Авокадо — 7,5 рубля за 1 килограмм
  • Абрикосы — 6,5 рубля за 1 килограмм
  • Нектарин — 6 рублей за 1 килограмм
  • Апельсин — 4,8 рубля за 1 килограмм
  • Мандарины — 7 рублей за 1 килограмм
  • Персик — 6 рублей за 1 килограмм
  • Яблоки домашние — 1,5−2 рубля за 1 килограмм
  • Яблоки сушёные — 6 рублей за 1 килограмм
  • Виноград — 4 рубля за 1 килограмм
  • Лимоны — 6,5 рубля за 1 килограмм
  • Киви — 6,5 рубля за 1 килограмм
  • Бананы — 3 рубля за 1 килограмм
  • Слива (своя, жёлтая и синяя) — 2 рубля за 1 килограмм
  • Слива крупная (Молдова) — 6,5 рубля за 1 килограмм
  • Гранат — 6,5 рубля за 1 килограмм
  • Финики — 5 рублей за 1 килограмм
  • Инжир — 2,5 рубля за 1 килограмм.

Саженцы

  • Яблоня — 12 рублей
  • Груша — 12 рублей
  • Малина крупная сортовая — 10 рублей за 1 куст
  • Клубника разная — 1−3 рубля
  • Хризантема — 3−5 рублей за 1 куст
  • Роза — 6 рублей за 1 куст
  • Куст жимолости — 7 рублей
  • Куст ежевики — 7 рублей
  • Куст голубики — 7 рублей
  • Куст боярышника — 7 рублей
  • Безвременник цветок — 3 рубля за 1 луковицу с цветком
  • Туи — от 12 до 40 рублей в зависимости от сорта, размера.

Ягоды

  • Малина — 2,5 рубля за 0,5 литра
  • Клюква — 6 рублей за 1 литр
  • Шиповник — 5 рублей за 5 литров
  • Боярышник — 1 рубль за 1 литр
  • Боярышник сушёный — 2 рубля за 100 граммов
  • Рябина черноплодная — 5 рублей за 5 литров.

Разное

  • Дайкон — 2 рубля за 1 килограмм
  • Редька — 1 рубль за 1 штуку среднего размера
  • Редис — 1,5 рубля за 1 пучок
  • Хреновина — 3,5 рубля за 0,5 литра
  • Щавель консервированный — 3 рубля за 0,5 литра
  • Капуста квашеная — 4 рубля за 1 литр
  • Капуста квашеная с клюквой — 4,5 рубля за 1 литр
  • Рулетики из капусты и моркови — 8 рублей за 1 килограмм
  • Мёд — 8 рублей за 0,5 литра
  • Лечо домашнее — 3 рубля за 0,5 литра
  • Грибы лисички — 4 рубля за 1 литр
  • Грибы белые — 5 рублей (на вид около 1 кг)
  • Яйцо домашнее — 3,5 рубля за 1 десяток
  • Зелень (укроп, петрушка) — 0,5 рубля за 1 пучок
  • Зелень базилик — 1 рубль за 1 пучок
  • Орех грецкий — 6,5 рубля за 1 килограмм
  • Орех грецкий очищенный — 5 рублей за 0,5 литра
  • Семечки тыквенные сушёные — 1 рубль за 200-граммовый стакан
  • Заштырин — вязанка 2 рубля (от болезней желудочно-кишечного тракта)
  • Приправа укроп — 1 рубль за 100 граммов
  • Кориандр — 1,5 рубля за 100 граммов
  • Тмин — 1,5 рубля за 100 граммов
  • Бергамот — 1 рубль за пучок
  • Смесь приправ — 2 рубля за 100 граммов
  • Носки шерстяные с рисунком — 4 рубля за 1 пару.