В Беларуси с 9 октября нужно будет обязательно носить маску в общественных местах

С субботы, 9 октября, ношение масок и соблюдение дистанции в общественных местах в Беларуси станет обязательным для всех. Об этом сообщается в телеграм-канале Минздрава.

Как заявил Александр Тарасенко, замминистра здравоохранения — главный санитарный врач, «с 9 октября наши граждане обязаны носить маски и соблюдать дистанцию в магазинах, объектах общественного питания, бытового обслуживания, при посещении театров, кинотеатров, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек и других объектов».

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Он сообщил, что Минздравом внесены изменения и дополнения в санитарные нормы и правила, касающиеся профилактики гриппа и COVID-19. Связано это с тем, что во всей стране наблюдается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. «Внесено существенное дополнение — ответственность физических лиц (граждан). Соблюдать правила будет необходимо и в общественном транспорте всех видов, включая такси. В санитарных нормах и правилах также указано, как должна носиться маска: она должна закрывать нос, рот и подбородок», — сказал Александр Тарасенко.

Контролировать соблюдение требований будет санитарно-эпидемиологическая служба совместно с МВД, Минтрансом. «На первом этапе мы будем проводить мониторинги, чтобы посмотреть, как эти правила соблюдаются и субъектами, и гражданами. Будем убеждать наше население соблюдать дистанцию и носить медицинские маски или марлевые повязки. Затем возможно применение и других мер», — отметил Тарасенко.

По состоянию на 8 октября в Беларуси зарегистрированы 553 795 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4259 пациентов.