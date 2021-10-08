В Минлесхозе объяснили причину очередей за дровами

В начале этой осени некоторые белорусы вдруг обнаружили, что не хватает дров для отопления. В Минлесхозе нашли причину этого, пишет Onliner.

«„Меньше самозаготовки, больше — готовой продукции“ — так выглядит ситуация в этом году. Люди хотят комфорта, но, увы, не всегда заботятся о нем заранее. Те, кто дотянул до осени, столкнулся с очередями в отдельных регионах. Подчеркнём: в отдельных», — так прокомментировали ситуацию в Минлесхозе.

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Только за 7 октября лесхозы напрямую отгрузили дрова 1108 гражданам. Но обычно порядок такой: лесхозы отправляют древесину в гортопы, а уже те — людям.

А что делать остальным, кто пока без дров? В министерстве пообещали дать детали позже.

Ранее.