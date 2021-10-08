Годовой «налог на квартиру». Кого освободят от уплаты

Некоторые категории граждан Беларуси освободят от уплаты «налога на квартиру», который планируется ввести с 2022 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минфин.

Ранее ведомство подготовило законопроект, в котором говорится, что физлица, имеющие жильё в многоквартирном или блокированном доме, с 1 января 2022-го будут иметь статус плательщика налога на недвижимость.

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Кого освободят от уплаты «налога на квартиру»:

лиц, достигших общеустановленного пенсионного возраста,

признанных недееспособными,

проходящих альтернативную службу,

инвалидов I и II группы,

несовершеннолетних детей,

членов многодетных семей,

военнослужащих срочной военной службы,

участников Великой Отечественной войны и других лиц, имеющих льготы по закону «О ветеранах».

Сумма налога определяется исходя из расчётной стоимости 1 кв. м здания на 1 января, общей площади квартиры и ставки в размере 0,1%.

Например, годовой налог на стандартную 60-метровую квартиру в райцентрах составит 27 рублей, в Минске — 48,6 рубля.

Граждане смогут уплачивать налог двумя частями — сначала авансовый платёж, а спустя некоторое время — доплата на основании извещения налоговой.