В Германии судят 100-летнего охранника нацистского концлагеря. Его обвиняют в убийстве трёх с половиной тысяч человек

В Германии начался суд над 100-летним Йозефом С., бывшим охранником концлагеря Заксенхаузен, сообщает ВВС.

Мужчина обвиняется в соучастии в убийстве 3 518 узников лагеря в годы Второй мировой войны. Обвинение полагает, что он лично расстреливал советских военнопленных и отправлял людей в газовые камеры.

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Суд проходит при повышенных мерах безопасности в помещении спортзала тюрьмы Бранденбург-Гёрден.

Йозефа С. привезли на слушания в инвалидной коляске, в руках у него был портфель. Несмотря на возраст мужчины, медэкспертиза признала его способным участвовать в процессе в пределах 2,5 часов в день.

Йозефу С. был 21 год, когда он начал службу в концлагере Заксенхаузен в 1942 году. В период с 1936 по 1945 год в лагере содержалось более 200 тыс. человек, включая евреев, цыган, противников режима и геев.

Процесс над Йозефом С. продлится до января 2022 года. На время слушаний он останется на свободе, и даже в случае обвинительного приговора он, скорее всего, не попадёт за решётку: 16 ноября Йозефу С. исполнится 101 год, о чём он с гордостью сообщил судье.

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