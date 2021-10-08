Как выглядит самодельная газонокосилка. Фотофакт из деревни под Слуцком

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Виктор Маглыш, житель деревни Серяги Слуцкого района, скашивает траву возле своего дома самодельной газонокосилкой. Посмотрите, как она выглядит.

Все при деле: и взрослые, и дети. Как проводят своё время местные жители Слуцкой деревни Серяги этой осенью
Фото: Александра Шагойко