У Госконтроля возникли вопросы к магазинам Fix Price. Что случилось

Комитет госконтроля при проведении мониторинга в одном из магазинов Fix Price в Минске выявил, что в продаже есть печенье, которое не соответствует требованиям по безопасности и по маркировке. Об этом сообщает официальный Telegram-канал контрольного ведомства.

Речь идёт об импортном печенье «Солнечный завтрак». Как отметили в КГК, эта продукция не соответствовала требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технических вспомогательных средств» по безопасности.

Реклама

Оказалось, что в составе этого печенья содержится недопустимая для такого вида продукции пищевая добавка. Также изделие не соответствовало по маркировке техническому регламенту Таможенного союза «Пищевая продукция в части её маркировки».