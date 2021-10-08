Эхо недели: продолжение 4-й волны ковида, беспокойство ИП на Слуцком рынке, задержание гендиректора мясокомбината

Отдел новостей
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На этой неделе случчане продолжили стоять в очередях в «красной зоне» поликлиники и обсуждать это. На Слуцком рынке ИП волновались, что не успели получить кассовые аппараты. А гендиректора Слуцкого мясокомбината задержали.

В городе и районе

  • На этой неделе в «красной зоне» Слуцкой поликлиники продолжилась эпопея с очередями. Вот что написала женщина, которая там побывала. А вот что по этому поводу думают читатели «Кур'ера».
  • Женская консультация из-за эпидситуации собиралась опять временно переезжать в кожвендиспансер. Но переезд остановили, в руководстве больницы решили искать другой выход. Почитайте, почему это важно для случчанок.
  • В четверг стало известно, что генеральный директор Слуцкого мясокомбината задержан с поличным в Жлобине. Речь идёт о взятке.
  • Многие предприниматели со Слуцкого рынка ещё не получили кассовые аппараты. Работать с ними обязывали с 10 октября. Позже этот срок перенесли на 1 февраля 2022 года для тех, кто уже заключил договор, но ещё не получил кассу. А некоторые ИП считают, что работать с кассами вообще будет невыгодно и нужно закрываться. Что происходит, читайте здесь.
«Все в панике». Что с ситуацией на Слуцком рынке, где ИП обязали поставить кассовое оборудование
На Слуцком рынке 7 октября. Фото: Александр Шелехов
«Там мололи мой дед, отец и я». В Серягах Слуцкого района сломалась мельница, а жители хотят, чтобы она снова работала
Мельница в Серягах. Фото: Владимир Адерихо

Политика

Люди

Сергей Сумар, работник детского сада № 20 в Слуцке, украсил территорию детсада инсталляциями из дерева. А ещё сделал для детей настоящую метеостанцию.

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Случчанка Алиса Листапад рассказала, каково быть человеком, который совсем не пьёт алкоголь.

«Попросила самую дешёвую водку и чуть не сгорела от стыда». Случчанка рассказала, почему не пъёт, и как к этому относятся окружающие Слуцк

Происшествия

Почитать и посмотреть

В среду, 6 октября, был День архивиста. Почитайте наш материал про работу Слуцкого архива.

Узнать, в каком стиле построены некоторые здания в Слуцке, можно по этой ссылке.

Посмотрите, как выглядит деревня Мерешино Слуцкого района сегодня.

«Местные говорят, что деревня вымирает...» Житель Слуцка про Мерешино (фото)

Сегодня пятница, а значит, впереди долгожданные выходные. Но очень жаль, что они, судя по прогнозу погоды, станут последними тёплыми деньками… «Кур`ер» прогулялся по городу и словил в свой объектив последнее солнышко октября.

Последние тёплые деньки в Слуцке. Осенняя фотопрогулка по родному городу