Эхо недели: продолжение 4-й волны ковида, беспокойство ИП на Слуцком рынке, задержание гендиректора мясокомбината

На этой неделе случчане продолжили стоять в очередях в «красной зоне» поликлиники и обсуждать это. На Слуцком рынке ИП волновались, что не успели получить кассовые аппараты. А гендиректора Слуцкого мясокомбината задержали.
В городе и районе
- На этой неделе в «красной зоне» Слуцкой поликлиники продолжилась эпопея с очередями. Вот что написала женщина, которая там побывала. А вот что по этому поводу думают читатели «Кур'ера».
- Женская консультация из-за эпидситуации собиралась опять временно переезжать в кожвендиспансер. Но переезд остановили, в руководстве больницы решили искать другой выход. Почитайте, почему это важно для случчанок.
- В четверг стало известно, что генеральный директор Слуцкого мясокомбината задержан с поличным в Жлобине. Речь идёт о взятке.
- Многие предприниматели со Слуцкого рынка ещё не получили кассовые аппараты. Работать с ними обязывали с 10 октября. Позже этот срок перенесли на 1 февраля 2022 года для тех, кто уже заключил договор, но ещё не получил кассу. А некоторые ИП считают, что работать с кассами вообще будет невыгодно и нужно закрываться. Что происходит, читайте здесь.
- Центральная аптека № 80 в Слуцке возвращается к обычному режиму работы. Она снова будет открыта по выходным.
- На прошлой неделе нуждающимся начали выделять участки под строительство частных домов в новом микрорайоне «Заречный».
- Более 100 случчан уже получили биометрические документы, которые выдают с 1 сентября.
- Читательница «Кур'ера» пожаловалась, что на железнодорожном вокзале в Слуцке собираются бездомные. Случчанка также прислала видео на эту тему.
- В деревне Серяги под Слуцком ещё весной сломалась старая мельница. На ней некоторые местные жители мололи своё зерно, чтобы кормить животных. Мы узнали, что мельницу скоро починят.
- В ближайшие полторы недели откроется магазин «Санта» на улице Виленской.
- На бывшее общежитие на 1-м переулке М. Богдановича устанавливают вентилируемый фасад из керамогранита.
Политика
- Газета «Комсомольская правда» приняла решение закрыть своё представительство в Беларуси.
- В Следственном комитете Беларуси предложили тем, кто узнаёт себя на фото или видео с протестных событий, добровольно явиться в СК и признаться.
- Депутаты приняли во втором чтении законопроект «Об изменении Конституции Республики Беларусь».
- Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, был задержан 1 октября в Тбилиси в своей квартире после того, как вернулся в Грузию.
Люди
Сергей Сумар, работник детского сада № 20 в Слуцке, украсил территорию детсада инсталляциями из дерева. А ещё сделал для детей настоящую метеостанцию.
Случчанка Алиса Листапад рассказала, каково быть человеком, который совсем не пьёт алкоголь.
Происшествия
- В Солигорске пьяный 20-летний учащийся колледжа угнал машину, врезался на ней в ограждение, а потом пытался скрыться. Его задержали патрульные милиционеры.
- В Слуцке стали чаще воровать велосипеды. За прошлую неделю в оперативно-дежурную часть поступило 5 сообщений о хищении.
Почитать и посмотреть
В среду, 6 октября, был День архивиста. Почитайте наш материал про работу Слуцкого архива.
Узнать, в каком стиле построены некоторые здания в Слуцке, можно по этой ссылке.
Посмотрите, как выглядит деревня Мерешино Слуцкого района сегодня.
Сегодня пятница, а значит, впереди долгожданные выходные. Но очень жаль, что они, судя по прогнозу погоды, станут последними тёплыми деньками… «Кур`ер» прогулялся по городу и словил в свой объектив последнее солнышко октября.