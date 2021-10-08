Эхо недели: продолжение 4-й волны ковида, беспокойство ИП на Слуцком рынке, задержание гендиректора мясокомбината

На этой неделе случчане продолжили стоять в очередях в «красной зоне» поликлиники и обсуждать это. На Слуцком рынке ИП волновались, что не успели получить кассовые аппараты. А гендиректора Слуцкого мясокомбината задержали.

В городе и районе

В ближайшие полторы недели откроется магазин «Санта» на улице Виленской.

магазин «Санта» на улице Виленской. На бывшее общежитие на 1-м переулке М. Богдановича устанавливают вентилируемый фасад из керамогранита.

Политика

Люди

Сергей Сумар, работник детского сада № 20 в Слуцке, украсил территорию детсада инсталляциями из дерева. А ещё сделал для детей настоящую метеостанцию.

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Случчанка Алиса Листапад рассказала, каково быть человеком, который совсем не пьёт алкоголь.

Происшествия

В Солигорске пьяный 20-летний учащийся колледжа угнал машину, врезался на ней в ограждение , а потом пытался скрыться. Его задержали патрульные милиционеры.

, а потом пытался скрыться. Его задержали патрульные милиционеры. В Слуцке стали чаще воровать велосипеды. За прошлую неделю в оперативно-дежурную часть поступило 5 сообщений о хищении.

Почитать и посмотреть

В среду, 6 октября, был День архивиста. Почитайте наш материал про работу Слуцкого архива.

Узнать, в каком стиле построены некоторые здания в Слуцке, можно по этой ссылке.

Посмотрите, как выглядит деревня Мерешино Слуцкого района сегодня.

Сегодня пятница, а значит, впереди долгожданные выходные. Но очень жаль, что они, судя по прогнозу погоды, станут последними тёплыми деньками… «Кур`ер» прогулялся по городу и словил в свой объектив последнее солнышко октября.