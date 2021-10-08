Более 100 случчан уже получили биометрические документы

С 1 сентября в Беларуси начали выдавать биометрические документы. Часть из них — удостоверяющие личность, часть — для выезда за границу. Выдачу этих документов осуществляют территориальные подразделения по гражданству и миграции, пишет «Слуцкі край».

Сергей Королик, начальник отделения по гражданству и миграции Слуцкого РОВД, рассказал, что с 1 сентября отделом по гражданству и миграции Слуцкого РОВД уже выдано более 100 новых документов:

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36 ID-карт,

24 биометрических паспорта,

51 биометрический вид на жительство.

О том, чем новые документы будут отличаться от старых, зачем они нужны, что такое ID-карта и можно ли будет сделать её ребёнку до 14-ти лет, а также ответы на многие другие вопросы можно почитать здесь.