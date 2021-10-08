На прошлой неделе нуждающимся начали выделять участки под строительство частных домов в новом микрорайоне «Заречный». Об этом «Кур'еру» сообщили в отделе землеустройства Слуцкого райисполкома.



Напомним‚ ранее «Кур'ер» рассказывал‚ что в микрорайоне отведут 121 участок. Вначале их планировали выделять в конце 2020 года‚ но это откладывалось из-за экспертизы инженерных сетей. Их начали строить в 2021-м.

По данным сайта Слуцкого райисполкома‚ по состоянию на 1 октября выделено 13 участков. Оставшиеся участки № 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14−60, 64−104, 109−121 имеют общую площадь 10,7 га (это как 15 городских стадионов).

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