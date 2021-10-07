В Беларуси для физлиц введут базовые счета. Как после этого будем получать зарплаты и пенсии

В конце сентября был подписан указ о введении в Беларуси с 1 марта 2022 года базовых счетов для физлиц. Их главная «фишка» — набор операций, за которые банки не будут взимать комиссию. Но не значит ли это, что после вступления указа в силу мы сможем получать зарплату только на карточки каких-то определённых банков? Office Life задал вопросы о грядущем новшестве специалистам Нацбанка.

Получаю зарплату на карточку коммерческого банка. Что изменится с 1 марта?

— У физического лица появится право поменять обслуживающий банк. Сейчас бывают случаи, когда наниматель закрепляет в трудовом договоре способ оплаты труда, при котором зарплата перечисляется на счёт в определённом банке. С 1 марта, если работника по каким-то причинам этот банк не устраивает, он может открыть базовый счёт в другом банке, и наниматель будет обязан перечислять на него заработную плату и приравненные к ней выплаты, — объясняют в Нацбанке.

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При этом, как отмечают специалисты, ни банк-отправитель (в котором обслуживается наниматель), ни банк-получатель (где открыл счет работник) за зачисление денег не будут брать никаких комиссий.

Если же получателя устраивает банк, то с 1 марта для него ничего не изменится — переход на базовые счета обязателен только для тех, кто получает социальные и приравненные к ним выплаты в безналичной форме. В первую очередь речь идёт о выплате пенсий и стипендий.

Больничные и декретные будут зачислять только на базовые счета?

В Нацбанке заверили, что для трудоустроенных лиц выплаты по временной нетрудоспособности будут перечисляться так же, как и заработная плата. Это значит, что расчёт по больничному придёт на ту же карточку, на которую начисляется зарплата.

То же самое касается пособий по беременности и родам, по уходу за ребёнком до трёх лет. Приравненными к зарплате также считаются выплата материальной помощи, перечисление алиментов, выплаты, предусмотренные коллективным договором, и др.

Что делать пенсионерам со своими карточками 1 марта?

Те, кто выйдет на пенсию после вступления указа в силу и захочет получать выплаты в безналичном виде, должны будут открыть только базовый счёт.

Тем, кто получает пенсию наличными, ничего делать не нужно — это право остается.

Для тех, кто уже получает пенсию на карту банка, предусмотрен переходный период до 1 июля 2025 года. До наступления этой даты пенсию можно получать на счета, которые оформлены ранее. Но потом придётся или открыть базовый счёт, или переоформить текущий в базовый (без комиссии), если банк, который начисляет пенсию, будет работать с такими счетами.

Базовые счета будут открывать все банки?

Указом предусмотрено, что базовые счета обязаны открывать банки с долей государства в уставном фонде более 50%. Однако это не значит, что, например, пенсионеры теперь будут обслуживаться только в госбанках. Все другие банки также будут иметь право открывать такие счета, если посчитают это необходимым.

Отношения по открытию, закрытию и операциям с базовыми счетами будут регулироваться действующим законодательством. Как говорят в Нацбанке, каких-то дополнительных требований для комбанков, которые захотят заниматься базовыми счетами, устанавливать не планируется.

К базовому счету нельзя будет привязать Visa или Mastercard?

Да. Карточки международных платежных систем с базовыми счетами «дружить» не будут.

— Это должна быть карточка платёжной системы, оператором которой является резидент, или кобейджинговая карточка, выпущенная в обращение в рамках двух платёжных систем, оператором одной из которых тоже должен быть резидент, — поясняют в Нацбанке. — Сейчас такой платёжной системой является БЕЛКАРТ с карточками БЕЛКАРТ или кобейджинговыми карточками БЕЛКАРТ-Maestro. Также можно использовать иные белорусские платёжные инструменты — например, платёжное приложение белорусского разработчика (по всей видимости, имеется в виду приложение «ОПЛАТИ» Белинвестбанка. — прим. ред.).

При этом неважно, в государственном или коммерческом банке будет открыт базовый счет: требование к карточкам одинаково для всех.

Можно ли переводить деньги с базового счета на обычный?

Такие ситуации могут возникнуть, если владелец базового счёта захочет поехать за границу, — ведь БЕЛКАРТ обслуживается только в ЕАЭС. Перевести деньги с базового счёта на любой другой в рамках одного банка можно без комиссии. Но как быть, если, например, зарплату человек получает на базовый счёт в одном банке, депозит захотел открыть в другом, а кредит погашает в третьем?

— Переводы с базового счёта на счета в других банках без взимания платы осуществляются посредством ЕРИП, — уточнили в Нацбанке.

Никаких ограничений по переводу денег с базового на другие счета указом не предусмотрено.

А зачем всё это затеяли?

В Нацбанке говорят, что на самом деле платёжные счета с базовыми услугами есть в Германии, Франции, Чехии, Австрии.

— Появление в линейке банковских продуктов базового счёта обеспечит предоставление физлицам минимального набора бесплатных платежных операций, позволит минимизировать расходы по наиболее востребованным из них и повысит защиту в первую очередь наиболее уязвимых граждан — пенсионеров, студентов, малообеспеченных лиц, — объясняет необходимость новшества регулятор.