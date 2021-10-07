Не пропустите свежий номер «Кур'ера»! Расписание движения автобусов по Слуцку уже в продаже

В свежем номере «Кур'ера» от 7 октября, по просьбам читателей, мы опубликовали расписание движения городских автобусов.

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