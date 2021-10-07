Читательница «Кур'ера» поблагодарила медработников Слуцкой больницы и отдельно сказала про питание

Я пролежала почти две недели в больнице с ковидом. Хочу сказать большое спасибо всему медицинскому персоналу за лечение, доброту, внимание! Низкий вам всем поклон! Очень хорошее отношение к больным как у врачей, так и у средних медработников.

Читала статью, в которой критикуют плохое питание в Слуцкой больнице. По себе скажу, что когда попал в больницу, то сразу вообще не до еды. А когда стала есть, то удивилась, как разнообразно и вкусно кормят. Больница ведь не санаторий, где, наверное, немного получше. А вообще в нынешней ситуации, когда столько средств тратится на медикаменты, оборудование, лечение большого количества больных, «плохо кормят» звучит кощунственно!

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