В Слуцке планируют сделать скейт-площадку. Школьники высказали свои пожелания

Наталья Чернушевич, заместитель председателя Слуцкого райисполкома, провела рабочее совещание с представителями районных служб по вопросам строительства скейт-площадки в Слуцке. В обсуждении приняли участие школьники, которые увлекаются катанием на роликах, скейтах и BMX велосипедах, пишет «Слуцкі край».

Скейт-площадку решено организовать в городском парке. Школьники высказали свои предпочтения о том, как должна выглядеть новая площадка. В ближайшее время будет организовано посещение скейт-площадки в Копыле для любителей этих видов спорта. Там ребята смогут «обкатать» территорию спортивной площадки и определиться, какие из фигур необходимо установить в Слуцке.