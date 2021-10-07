В Слуцке на сахарорафинадном комбинате производят около 800 тонн сахара за сутки

В среднем за сутки на Слуцком сахарорафинадном комбинате производят 800 тонн и более сахара, перерабатывая около 11 тысяч тонн сырья, а всего за сезон планируют отправить на производство основной продукции не менее миллиона 200 тысяч тонн сладких корнеплодов. Площади сырьевой зоны комбината остались на уровне прошлогодних, пишет «Беларусь сегодня».

Минская область — основной поставщик. Но для полной загрузки мощностей предприятие привлекает свеклосдатчиков из Могилёвской и Гродненской областей, выращивает необходимую культуру на арендуемых землях в Могилёвской области — на 2753 гектарах. К уборке после гибели посевов там осталось 2570 гектаров.

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Виктор Разуванов, начальник Могилёвского участка СУП «Агросервис-ССК», которое занимается возделыванием сахарной свёклы, сетует на слабый урожай:

— Сезон, понятно, только начался, копаем пока в Быховском и Белыничском районах, сдали около двух тысяч тонн корнеплодов, постоянно идёт отгрузка урожая и отправка вагонов на комбинат, выкопали 265 гектаров. Но люди наши работают добросовестно, круглые сутки — на каждом комбайне по четыре механизатора. Одно звено из двух человек отработало сутки, на смену заступает другое. Дмитрий Иванов один из лучших наших работников. Выполняет все операции: вносит гербициды, пашет, обрабатывает посевы, а потом садится за комбайн. Досконально знает любую технику.

Три года как «Агросервис-ССК» обосновался на Могилёвских землях. В эти дни подбирают поля для следующего сезона, свозят с них солому, вносят глифосаты, а те, на которых собрали урожай-2021, передают обратно хозяйствам. Расчёт за аренду производят в виде свекловичного жома и патоки. Плюс в зачёт — внесённые минеральные удобрения, которые культура не использовала, и очищенные от сорняков участки.

К новому перерабатывающему сезону на предприятии подготовились основательно, в том числе проведена немалая работа по модернизации производства, снижению энергозатрат, рассказал Михаил Бунькевич, главный инженер ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат». Например, реконструировали жомоотжимное отделение с установкой дополнительного пресса, что позволит увеличить процент высоких веществ в свекловичном жоме и уменьшить энергозатраты на его сушку. Вводят в эксплуатацию новые осушительные системы для обеспечения надёжного хранения товарного сахара, будет завершено обустройство помещения для зарядки электропогрузчиков на складе упакованного сахара. Вместо тепловоза толкать вагоны будет маневровое устройство, что также поспособствует снижению затрат.

На комбинате ежегодно вкладывают немалые средства в проекты по повышению эффективности производства, экономии ресурсов, качества продукции. В этом году инвестиции в развитие производственной базы составят порядка 8—9 миллионов руб­лей, в первом полугодии освоено 5,5 миллиона рублей. Проведённая модернизация обеспечит экономию около 1,5 тысячи тонн условного топлива в год.

Напомним, что Слуцкий сахарорафинадный комбинат перенёс начало сезона переработки сахарной свёклы на 14 сентября (раньше сезон традиционно начинали 1 сентября). Это было сделано из-за того, что сахарная свёкла плохо уродила: она не набрала достаточную товарную массу и сахаристость к началу осени. Комбинат столкнулся и с другими сложностями.

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